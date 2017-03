Caen ventas en tianguis

Luz del Carmen Paredes

La falta de liquidez impacta en las ventas, pues durante el primer trimestre del año las ventas han caído hasta un 70 por ciento, indicaron algunos comerciantes.

Rosa Isela Jiménez Cota, comerciante del tianguis del ferrocarril, dijo que desde que entró enero las ventas se han mantenido muy bajas.

“A los tiangueros nos ha pegado muy duro, independientemente de dónde se coloquen, la gente no acude porque no tiene liquidez, lo que ganan no les alcanza”, apuntó.

Por su parte, Rosario Valenzuela comentó que la gente viene al tianguis, pero no compra; “pregunta lo que valen las cosas y se retira”.

Los comerciantes del tianguis del ferrocarril, ubicados ahora en la Plaza Benito Juárez, ubicada por la calle 200, entre Sinaloa y Miguel Alemán, coincidieron en que el incremento del dólar frente al peso y el alto costo de la gasolina y el diesel les afecta directamente.

“Si antes gastaba cuatro mil pesos de gasolina en el viaje a Estados Unidos, ahora sale en cinco mil pesos, más lo que tengo que pagar por la importación, cada vez traes menos mercancía y con menos margen de utilidad”, comentó Ramón Díaz.