Arquitectura Histórica de Ráhum, Río Yaqui

Francisco Sánchez López.-

Viajando por la ruta etno cultural yoreme comprendida entre los pueblos de Pótam, Huirivis y Pitahaya, gozamos de esplendorosos paisajes de la Juya Anía endémica (el monte), el ecocidio del Río Yaqui a falta de agua rodante, bellos campos trigueros y las expresiones vernáculas de su patrimonio cultural material, al viajar hasta el pueblo de Ráhum, (Objeto en el agua) también conocido como Rajúm, (Tierra quebrada) para disfrutar del Día Internacional de la Lengua Materna. (Yuto azteca) Y recopilar datos históricos de su traza urbana y arquitectura vernácula o moderna construida a través de varios siglos en las tipologías de culto, militar, educativa y la ramada-vivienda, apreciadas desde la Cruz atrial en la explanada central del pueblo.

La historia documentada indica que la ranchería nativa no fue mencionada en el segundo viaje evangelizador del jesuita Andrés Pérez de Ribas en 1618, sin embargo, entre 1619 a 1621 se realizó la reducción de la población por el padre Pedro Méndez y a partir de 1623, la fundación del pueblo de misión de indios de Rajúm o Ráhun, visita de Pótam, tal vez por el padre Cristóbal de Villalta y advocada a La Asunción de Nuestra Señora décadas después. Ubicada en la margen izquierda del viejo cauce inferior del río Yaqui y majestuosa planicie costera desértica, Pasando a ser propiedad de la Orden de Jesús y la tribu vasallos del rey de España.

Como pueblo de misión su trazo urbano fue a partir de una plaza con iglesia al centro, la casa misional adjunta y vivienda para indios conversos alrededor de ella y entre el monte. En 1624, se levantó sobre un montículo de tierra la primera iglesia católica: Un ramadón con horcones de mezquite y techo de carrizo por los nativos y el padre Tomás Hidalgo, sustituyéndola años después, por otra construida con muros de adobón y terrado de viga, auxiliado por el padre Diego de Mezquina, para oficiar misa y predicar el Evangelio de Cristo. Por su cercanía a la costa y tráfico marino a la Baja California prosperó y contó con cuantiosa población sin españoles.

En 1717, ya como cabecera la administró el padre Juan Balsadúa regresando a su categoría de visita en 1720, una década y media después, radicaron los padres Ignacio Nápoli, Agustín Arriola e Ignacio Luque. En 1740 con el alzamiento en armas contra el gobierno virreinal fue abandonada hasta 1741 al lograrse la paz. Un año después el padre Arriola reedificó la iglesia en ruinas y fundó un seminario de indios perdurando aquí hasta 1758. En 1765 estuvo a cargo del padre Juan Blanco y posteriormente fue dejada sin misioneros hasta la expulsión de los jesuitas en 1767.

En 1769, Pótam, Ráhum, Huírivis y Belem fueron administradas por los frailes de la orden franciscana, Joaquín Valdés, Francisco Félix y Francisco Arce Rosales, fue fray Valdés quien cultivó algodón, lino, añil, grana y crió de ganado, reconstruyo la iglesia y la casa misional, construye una escuela, talleres y tornos para telares y un obraje para fabricar lana y otra de sombreros. Desafortunadamente, en agosto de 1770, por la intensidad de la lluvia, el cauce del río cambió al sur desde la curva desde Pótam dejando sin agua a ésta, Huírivis, Belem y la región desolada. 22 años después, fray Valdés cambió su residencia a Bayoreca.

Fue pueblo en rebeldía y pacificado en diversas guerras intestinas sucedidas en el estado hasta ser conformado como uno de los Ocho Pueblos Yaquis autónomos por “Cajeme” en 1875, en 1897 como colonia agrícola durante el porfiriato. No se sabe con certeza el año cuando José María Sibáalaume y sus guerreros la habitaron y abandonaron en las revueltas de 1926, repoblada después de la paz de 1929. En 1938 fue muerto su último jefe rebelde Jesús “El Rajúm” al norte de Vícam Estación. Finalmente, se le quiso re fundar como pueblo ejidal campesino con el decreto de Restitución del Territorio por el presidente Lázaro Cárdenas en 1940. (*)

Su actual trazo es el típico de un pueblo o barrio yaqui en base a una inmensa explanada llamada Conti, donde la cofradía Chapayeca celebra la Cuaresma; el día de San Juan Bautista en las ramadas ceremoniales de los Rojos y Azules y otra para la Pajkola. Predomina la panorámica la iglesia de Corpus Christi sobre mismo montículo pero no es la iglesia franciscana porque para 1936, sólo había una ramada y ésta fue edificada en 1966 por albañiles yaquis y yoris al estilo neocolonial vernáculo pobre; Enfrente tiene el campo santo para celebrar el Día de los Muertos.

Al este, se encuentra la Guardia de las Autoridades Tradicionales en un edificio moderno de los 1960 con un ramadón contiguo para asambleas del pueblo y visitas oficiales. Frente a ella, dos tinacos metálicos elevados, un árbol y -la mitad de una piedra circular de un molino que estaba al sur-.

-Donde está la Guardia, estuvo un cuartel de caballería no muy grande con paredes de adobe, hay otro por allá, en Guamúchil-. Remembró el señor Julio Enríquez: -Mi abuelo Juan García se fue con los alzados, lo agarraron en la sierra, lo metieron al ejército y fue llevado a San Luis Potosí. Allá se peleó y marcó con una pistola al general y se regresó al pueblo.- Mientras me mostraba su ramada compartida con su esposa Teresa Amarillas, compuesta por cuarto dormitorio, sombra-cocina y letrina sanitaria al modo tradicional de carrizo y particular belleza natural artesanal. Otros agregados de ladrillo y block de cemento contiguos a las perches de su predio.

-Viven unas 700 personas-, señaló, el comisario de Pótam, pero el censo del 2010, indica, 272 personas casi todas yaquis en 62 viviendas, un Preescolar, escuela primaria, Telesecundaria, centro de salud y el Centro Cultural Capitán José Bacasewa Seamo, ejemplos de la arquitectura moderna mexicana. La histórica fue destruida. (*) Fuente: Misiones Jesuitas en Sonora por el jesuita De Roca. Historia del Valle del Yaqui, por Claudio Dabdoub y Testimonio oral de don Julio Enríquez.