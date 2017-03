Aracely Arámbula confiesa que Luis Miguel ¡fue el amor de su vida!

Aracely Arámbula ha sido muy hermética sobre su vida privada y si de su relación con Luis Miguel se trataba, su boca era más aún una tumba; sin embargo, recientemente rompió el silencio revelando detalles de su relación con ‘El Sol’ de quien asegura, fue el amor de su vida.

En entrevista, confesó que estuvo profundamente enamorada de quien se convirtió en el padre de sus dos hijos, Miguel y Daniel, y todo se dio sin que ninguno de los dos lo esperara.

Dije, ‘voy a parar porque llegó el momento de enamorarme profundamente y dejar todo. Fue un momento difícil por la persona de la que me enamoré. Fue una cosa de la vida, así sucedió. Ni lo busqué, ni lo buscó. Son cuestiones del destino y cuestiones de la vida porque tengo dos hijos. Realmente fueron momentos muy hermosos y especiales”.

La Chule también confesó que no todo fue miel sobre hojuelas en su relación pues asegura que hubieron personas alrededor de él que la traicionaron.

Te desilusionas no de la persona que amas sino de la gente que está alrededor. Sí, me decepcionaron muchos amigos y mucha gente. Pero no importa porque no son parte de mi vida, dijo la acttriz.

Finalmente, sobre la posibilidad de escribir un libro para compartir su vida con Luis Miguel dejó entrever que no lo descartaría.

Tal vez escribiría un libro pero sabes que es una historia que guardo con mucho amor, con mucho corazón que sólo quiero contárselas a mis hijos detalle a detalle cuando ellos tengan la edad y la madurez para entender lo que es el amor”, finalizó.