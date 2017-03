AQUÍ…SAMAYS… QUISIMOS dar inicio a nuestros comentarios de hoy con una nota muy especial…

… pero lamentablemente habremos de hacerlo con el doloroso suceso ocurrido días atrás en el seno de la familia VILLANUEVA VALDEZ y es que la partida de la señora KALITA VALDEZ VILLANUEVA enlútese a una arraigada familia obregonense, así es que acompañamos en su sentimiento a sus hijos FERNANDO, ARMANDO, SERVANDO, ROSA MIRNA, RAMONA,ROSALVA, SANDRA, LINDA y FERNANDO(finado) todos de apellido VILLANUEVA VALDEZ que días atrás vieron como el GRAN HACEDOR DEL UNIVERSO tomó el alma de su adorada KALITA para su descanso eterno, así es que desde esta trinchera GRUPO SAMAYS hace llegar nuestras sentidas condolencias a ELLOS y demás familiares, FERNANDO gran colaborador de Samays y eterno viajero con el grupo, amigo, estamos contigo, pronta resignación por irreparable pérdida.

POR cierto este domingo pasado por allá por rumbos de la unidad Interclubes SERVANDO VILLANUEVA habría de darme un recadito y bastante pesado es que DON ALPHONSE ARAUJO deseaba echáramos un platique, en verdad mucho me sorprendió tal mensaje incluso llegó a preocuparme ya que tratándose de todo un personaje del beisbol como se sabe lo es don APHONSE, muchos eran los interrogantes que yo me hacía por dicho mensaje sobre todo el ya saber para qué seriamos buenos en el quehacer de este laureado cronista del beisbol, en fin, la mañana del lunes después de mi refrigerio le hice la llamada, así es que después del saludo viene el por qué de su búsqueda, asómbrense ustedes, DESEA HACER EL VIAJE A MAZATLÁN CON SAMAYS, claro antes me ensalsa elogiando la labor de un servidor dentro del beisbol así como esos viajes y eventos que realizamos, ufff, pero no lo crean, de aquí para allá también salieron esos ensalses aunque el señor ARAUJO no los necesite, en fin, vinieron otros temas todos inherentes al beis por supuesto detalles de jugadores profesionales como HÉCTOR ESPINO que en otro espacio les platicaré desde luego fusilando lo que don ALPHONSE me comentó, mi revire a esas anécdotas le agregue aquella invitación personal que me hiciera a GUAYMAS para una rueda de prensa, Él iría de parte del DIARIO DEL YAQUI y yo en aquel tiempo como colaborador del matutino hermano, así fue, asistimos en su CARIBE recién sacado de agencia y esa rueda de prensa tuvo la particularidad de haberse llevado a efecto EN UN FLAMANTE YATE, me confiesa el señor ARAUJO ya ni acordarse de eso pues ya mi edad que también me confiesa cuántos, en fin mucho material de esa plática y claro y por supuesto que la INVITACIÓN para tan reconocido personaje del beisbol está abierta, imagínense, anotamos ya a el primer viajero a MAZATLÁN y de paso me elogia, además con ser un asiduo lector de estos riegues, pues entonces? ahí la dejamos, es necesario, “después más lanzamientos” como lo asienta el maestro como su colofón.

ESTA SEMANA se llevó a efecto la primera plática con tres de los seis equipos interesados e invitados a próximo torneo de invitación Samays, hoy DM lo haremos con los demás o sea, GUAYMAS, YAQUIS VALLARTA y SAMAYS, antes lo fueron, CHEYENNES, CARDENALES y ASTROS DE SAN IGNACIO, así es que poco a poco avanzando en pláticas y asentando los sistemas de competencia para esta SEXTA EDICION quedando aun en el aire la fecha exacta para el arrancón lo que sí es necesario que las ligas selectivas vayan avanzando en sus contiendas aunque desde luego se fragua ya un encuentro de estufa pero este será de pronósticos reservados ya que el atractivo principal estará a la orden del día, esperen carteles por lo pronto los principales protagonistas tomando están las cartas sobre el asunto, incluso hay ya quienes quieren la cédula de jugadores, no si se les están quemando las habas a estos ilustres veteranos.

PERO bueno, en lo que sí se está avanzando y a pasos agigantados es en el evento que don MIGUEL VILLEGAS y colaboradores tienen ya en puerta y esto es en grande, pues se recibirá a un equipo de LA HIGUERA DE ZARAGOZA que además se está haciendo ya tradicional, recordar que el año pasado también estuvieron por estos lares estos entusiastas veteranos SINALOENSES, bien, bien, así es que el sábado 18 será este encuentro amistoso de beis y el domingo de cierre la despedida y desde luego creo yo la invitación para próximas fechas un nuevo reencuentro, así las cosas don MIGUEL VILLEGAS principal promotor de este evento y un grupo de los víboras estarán listos para la atención sin descartar a “un grupo especial” para que no haya NINGÚN COLADO, palabras más palabras menos pero es ese el enfoque de este evento, ya que toda la atención será única y exclusiva para los invitados SINALOENSES, ni más ni menos si SRRR.

OIGAN pero que cosas tiene la vida, esta semana me tocó atender al señor ALFREDO OSUNA surgiendo una plática por demás interesante, primero el inicio sobre los trofeos en el stand de Samays para continuar la plática con sus vivencias y las de su hijo ALFREDO, Él me dice el señor OSUNA es “manopleador” , entrena a peleadores tanto locales como del plan internacional ,en verdad me dejó sorprendido con lo que me acababa de decir, pero como es posible que es tan poco conocido este elemento ya que según este señor OSUNA ahorita debe de estar ya en el campamento del Jr. JULIO CÉSAR CHÁVEZ y que incluso grandes peleadores le solicitan sus servicios, bueno la plática fue más extensa que me dejó con ganas de seguir en ella sólo que su trabajo de maqueador no le daba tiempo para seguirla, en fin, me pareció en verdad interesante esta charla con este señor OSUNA, de paso manda saludar por este medio desde luego imagínense a quién, a EFRAIN chuco INSUNZA y a su hermanito MIGUELITO y yo me quedo con el enorme placer de una nueva plática con algo de lo que me apasiona, el boxeo, y que en mis inicios en colaboraciones en la sección de deportes por muchos años, me hacían vibrar ufff que años.

ASI las cosas, cierro mis riegues dominicales con lo siguiente y que leí por ahí y reza así: “CUÁL ES EL SUEÑO DE LOS QUE ESTÁN DESPIERTOS?! LA ESPERANZA¡

Así es que lo mejor nuestro viejo, trillado pero gustado colofón, PÓRTENSE BIEN DE DOMINGO Y SI NO ¡INVITENNN!