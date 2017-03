Allá por San Pedro de la Cueva mataron al pobre Avelino Flores (2)

Enrique Cázarez Zamudio.-

Una historia de padecimientos es la que vivió San Pedro de la Cueva donde se recuerdan no pocas epidemias que diezmaron a sus habitantes.

Por ejemplo en 1917 “La influenza hemorrágica” que hubo días en que pasaba de 30 el número de muertos.

En 1920 que por causa de “El sarampión; morían más de 130 niños en 2 meses.

Luego: Que entre 1926 y 1927 “La meningitis cerebro espinal, también les asestó un fuerte golpe.

Lo de estas epidemias quizá en poco tiempo fueron olvidadas por ser de naturaleza divina, pero lo que pasó un día 2 de diciembre del año de 1915, no lo podrán olvidar nunca los sanpedreños, pues Francisco Villa al que llamaban “Centauro del Norte” llegó a ese pueblo y mató a 84 hombres entre ellos al párroco de nombre Andrés Avelino Flores Quesney, que era originario del pueblo de Nuri, Río Yaqui, Sonora.

Después de la masacre y consumado el sacrificio del padre Avelino, aparece el general Santiago Bracamontes y se le enfrenta a Villa y le grita; ¡Ya no más muertos, ni un hombre más! esto, sin quitar su mano derecha de su pistola y entonces Villa, guardó la suya al mismo tiempo que exclamó: ¡Eso que les valga! -se los dijoa quienes tenía para fusilar- eran 10 jovencitos y 8 personas mayores, luego ordenó quemar todo el pueblo pero los soldados de Villa al saber del general Bracamontes que los tenía en la mira, solamente incendiaron pajares y unas casas viejas de las orillas cuando Pancho Villa ya había emprendido su retirada. Dicen en San Pedro: ¡No es que Pancho Villa haya perdonado a los 10 jóvenes y a los 8 viejos -la cosa es que le tuvo miedo, al general Bracamontes pues este señor tenía valor por montonero don Francisco Flores, el padre del sacerdote asesinado y estaba entre los 8 adultos “perdonados”.

Dicen que otros se salvaron porque se escondieron en un hoyo que tenía la casa de Ángel Duarte, entre ellos había nueve muchachas, además de Ángel, Ismael y Enrique Duarte, Manuel Encinas y un famoso compositor del pueblo de nombre Francisco Molina Fuentes a quien le apodaban “El Güero Flautas”, que cuando ya todo había pasado le pedían que compusiera un corrido de todo lo acontecido y él les decía “que hasta la voz se le había perdido”.

Dicen que el día en que llegaron los villistas a San Pedro se estaba casando Francisco Monge con Crucita Moreno, iba saliendo de la iglesia cuando pasó el “animalero” de Villa entonces el novio corrió como loco a esconderse en una chimenea y que desde arriba nomás sacaba la cabeza, mientras que la novia, aún con el vestido blanco se metió debajo de un pajar donde los soldados de Villa casi la atravezaban con orquillas pero por suerte no la lograron encontrar -otro caso fue el de Carlos Calles que no tuvo tiempo de correr y se enterró en un montón de ceniza que había en un corral y se cubrió la cabeza con un “guari” para poder respirar- dicen que a un villista le gustó “El Blanco” y le empezó a disparar y que “El Maleta” tirador, nunca le pudo atinar.

Y como el miedo no andaba en burro -dicen que Manuel Cordova no podía salir de su casa, se afeitó muy bien el bigote, luego se puso un melindre bien apretado en la cabeza, después se puso una bata larga y pidió prestado un niño a la vecina, de tal suerte que cuando entraron los villistas buscándolo, solo encontraron a una mujer parida.

También dicen que Villa recorría las filas que tenía para fusilar y que se paraba frente a ellos y decía: ¡Por éste, si lo quieren vivo, denme $100, luego, por este también y así sucesivamente hasta llegar donde estaba Angel Duarte y dijo; ¡por este quiero ochocientos pues lo veo maldito “al cabrón” -En otra fila encontró a Ildefonso Encinas cuando frisaba los 13 años de edad- cuando Villa lo miró le dijo; ¡Y tú.. que estas haciendo aquí- y dicen que lo saco de un brazo y con una patadita en la “cola”: ¡Andale, píquele pa` su casa, esto es asunto de hombres! y ya por último, que no todo era belleza y dulzura, dicen que a Nicasio Noriega lo tenían acuartelado en espera de ser fusilado, mientras tanto su esposa se encontraba en su casa lidiando a un soldado herido- con la intención de salvar a su marido, esta le pidió a Villa que se lo prsetara un ratito para que le trajera agua del río ya que la ocupaba para la curación del soldado -ella no pudo ir pues también estaba al pendiente de su pequeña hija de apenas 9 meses. (Julia Noriega Calles)- Nicasio acarreó el agua suficiente aunque el soldado herido, murió un rato después, entonces los guardias se llevaron a Nicasio para que hiciera la fosa al soldado muerto y cuando la terminó ahí mismo lo acribillaron y encima le echaron al muertito envuelto en unas cobijas.

-Así concluyo esta historia de penurias que sufrió el pueblo de San Pedro de la Cueva- sucedió un 2 de diciembre de 1915 o sea ya 102 años- aunque 15 días de mi ausencia me fueron suficientes para recabar esta información.