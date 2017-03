Actor que da vida a Rosa Concha se declara gay

“Tuve tres novias en Torreón, pero no fue lo mío, entonces me asumí gay, pero no hago a ‘Rosa Concha’ por eso”.

Héctor Ramírez, mejor conocido como Rosa Concha, es originario de Torreón, Coahuila, en donde antes de venir a la Ciudad de México fue un reconocido locutor. Allá tuvo varias novias antes de asumirse homosexual.

Aunque dice que no esconde su condición, nos platicó que en su vida privada es discreto y gracias a su folclórico personaje, puede gozar del anonimato.

-¿En el amor como andas?

“Muy mal, me sacaron con Christopher Basteris, que no es mi novio, es mi amigo. Ese día estábamos jugando y desde donde nos tomaron pareció que lo besé pero no fue así”.

-En estos tiempos tan modernos ¿tienes problema en asumirte homosexual?

No, yo no tengo problema, pero no hay galán, porque tengo mucho trabajo y proyectos y no tengo tiempo para atender a nadie en cuestiones del amor, ya llevo como un año de soltería”.

-¿Sin el disfraz pasas desapercibido o no?

“Suelo tener mucho cuidado porque no se trata de exhibirme, vivo muchas horas del día bajo el anonimato que me proporciona mi personaje y luego aún así me reconocen, el otro día me dijo una señora usted es Rosa Concha y le dije ¿cómo sabe? y me dijo que por los dientes, y yo, ‘¡ah güey!’, (risas) y esto me da pie a que mi vida no sea tan pública y tener una vida privada muy a gusto, aunque mis parejas no han tenido que ver en el medio pero apenas me ven con una amistad y me la achacan”.