8 de marzo en la Secundaria Técnica 56

América Pina Palacios.-

Hace ya algunos meses, la maestra Josefa Trejo Salazar, nuestra compañera de letras en el taller literario Después del Café, nos había invitado para asistir a su escuela y presentar un libro de cuentos, a quienes asistimos nos sorprendió gratamente el comportamiento de aquellos jovencitos de secundaria, no sólo se mantuvieron quietos durante toda la lectura, sino que además estuvieron atentos. ¿Cómo lo sé? Por las preguntas que nos hicieron, y el interés que al final manifestaron acercándose para platicar con nosotros. Tan a gusto me sentí que pensé: si me vuelven a invitar, encantada regreso.

Pues ahora, 8 de marzo, conmemoración del Día de la mujer a nivel mundial fue la ocasión, y cándidamente pensé que nuevamente sería en el recinto de biblioteca con 2 grupos como en aquella ocasión, pero la maestra Josefa nos tenía la sorpresa de que era todo el alumnado de la escuela, en el patio de honor, con la mayoría de los maestros presentes, así que estaba más grande el paquete.

Con mucho ánimo y la camaradería que nos caracteriza, fuimos llegando: Nidia Moreno, Sandra Mortiz, Juanita Márquez, José Ma. Ruiz Cuevas, Marta Camacho, Socorro Contreras, Lupita Velázquez, Katita García y continuaron llegando algunos más.

La mesa en el patio ya se encontraba esperándonos, el supervisor de Secundarias Técnicas, Profr. Reynaldo Montelongo, se encontraba listo para acompañarnos igual que los directivos de la escuela, así que dimos inicio.

Me dio gusto ser la primera en participar, de alguna manera los jóvenes estaban bastante receptivos y por sus exclamaciones podía darme cuenta de que estaban conmigo durante la lectura, lo que es muy gratificante para cualquier escritor, tener un público que te escuche, es el mejor incentivo. Mi cuento era un poco romántico, trágico policiaco, y sobre todo, tenía su tinte de violencia contra la mujer sin ser nada escandaloso; ahora con frecuencia me sucede que me adentro tanto de la historia que quizá sin darme cuenta dramatizo la lectura y como en esta ocasión, me ganan las lágrimas y se me quiebra la voz.

Lo anterior, y algunas lecturas de los compañeros dieron pie a una pregunta de los jóvenes: Cuando escriben sus historias ¿ustedes las viven, se adentran en ella? Muy buena pregunta. Sí, sólo que yo diría que nos salen de adentro, por eso las vivimos o revivimos cuando las leemos, y para muestra basta un botón: GILDA, la historia que leyó Juanita Márquez, en la que nos habla de la lucha vivida por una jovencita quien desde su nacimiento ha tenido grandes problemas físicos, identificados quizá con parálisis cerebral y algunas cosas más, y sin embargo, una entrenadora cubana de nombre Paquita, vio en Gilda las condiciones anatómicas propias de una corredora, lo único que hacía falta era entrenarla. Los resultados han sido óptimos gracias a su perseverancia y el buen entrenamiento, por supuesto. Ha destacado como deportista paralímpica a nivel regional y nacional, por lo que su familia esperaba fuera convocada para asistir a la olimpiada de Brasil. Como tantas cosas inexplicables en nuestro país, a Gilda no se le llamó, y quizá nos perdimos de una medalla de oro.

Sin embargo, lo más emotivo fue que al terminar Juanita su relato, cuando todos teníamos las lágrimas a punto de salir, nos presentó a Gilda, y la ovación de pie no se hizo esperar, ella sonriente recorrió el espacio dando a todos la mano como se hace en los estadios. ¿Qué mejor forma de conmemorar el día? Gilda es y ha sido toda su vida una guerrera y a pesar de su juventud, es un ejemplo para todos.

Ya casi terminábamos cuando llegaron el maestro Manuel Argüelles, Director de la ENSHO y su esposa maestra Aracely Jiménez, quienes también son miembros de nuestro grupo literario Después del Café, un poco más y aterrizó Primavera Encinas, escuchamos su relato y para cerrar con broche de oro, participó nuestra compañerita más joven del grupo, Katita García, así que a ella le correspondió cerrar la mesa y por supuesto, los jóvenes se identificaron plenamente y le dedicaron un gran aplauso.

La hospitalidad de los directivos y personal de la Sec. Técnica 56 es para mencionarse de forma especial, el director Profr. Jesús Antonio Rodríguez Díaz igual que la vez anterior, compartió con nosotros el pan y la sal además de nuestros escritos, con lo que completamos la conmemoración de este año.

Muchas gracias a todos los que intervinieron para que esto fuera posible, encontrar quien aprecie nuestro trabajo como escritores no es fácil, así que lo agradecemos en todo su valor.