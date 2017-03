Siguen los retos

Ayer por la tarde, La Miluly le hizo una invitación a El Menso, pero rápidamente la cuadra La Navaja respondió que a esa yegua la respetan.

Asimismo tenemos el caso de El Gato Negro, cuaco que les pide las revanchas a El Invasor y La Chica Baby, por lo que veremos qué dice la cuadra Dos Potrillos del amigo René Leal.

Continuando con la percha JD, tenemos que tiene un zaino que funge como tapado, el cual quiere debutar para el evento del 9 de abril, por lo que veremos con quien juega.

Ya que estamos con tapados, nos comentó el popular “Memo” que El Toro invita a jugar una vacilada con El Candidato, moro de nuevo ingreso a la cuadra San Isidro.

“La idea es ver si el caballo va a correr y sobre todo que le sirva de calentamiento para lo que será la cuarteta del 30 de abril”, indicó el mainate de la cuadra Ladrillera.

También es sabido que la cuadra JD quiere jugar con La Cebollita, sólo que a esa le sobran sayos, por lo que su dueño buscará un ejemplar de su nivel.

Caso similar es el de El Albur, El Kínder, El Menso, La Bronquita, El Ceja Güera, La Diabla, El Turco y otros más que quieren jugar en el evento del 9 de abril de San Isidro.

De hecho algunos carrereros opinaron que El Gitano y El Albur podrían jugar, sólo que algunos aficionados expresaron que sus dueños son amigos y por lo tanto no se juegan entre ellos.

Además se ha comentado que la cuadra Kalín tiene pencos nuevos, por lo que no tarda el amigo Carlos Luna en aparecer con sus bestias para que empiecen si trayectoria en el sur de Sonora.

La Camila Vs. El Huérfano

Carrera de revancha, señores, donde La Camila le concede el desquite a El Huérfano, penco que ahora se encuentra en la cuadra Sinaloense.

Duelo de mucho pique, ya que El Huérfano anteriormente estuvo en la percha Ladrillera, donde bajo la mano del popular Memo tuvo muy buenas actuaciones, hasta que se le apareció El Pcpii y se le acabó el corrido.

Ahora bajo la mano de Don Panchito Espinoza sus dueños esperan que vuelva a ser El Huérfano ligero, pero Memo y su gente opinan lo contrario, por lo que confían en repetirle la dosis.

Estas bestias jugaron en el pasado evento del “Majestuoso”, donde La Camila superó con claridad a El Huérfano en 200 metros.

Cabe mencionar que El Huérfano tuvo una pésima salida, lo que aprovechó a la perfección La Camila para acreditarse la victoria.

Esta vez El Huérfano deberá de mejorar su actuación porque de lo contrario La Camila podría volver a dominar y por consiguiente repetirle la dosis.

Lo mejor es que los dos partidos confían en obtener la victoria y si le agregamos que ambos ejemplares cuentan con muchos seguidores, pues todo luce como para que sus seguidores se la rifen a la hora de la verdad.

MÁS INFORMACIÓN

Ya por cerrar edición nos llegó información del Taste El Moro y La Mora de Alhuey, Angostura, donde Don Roque y La Patrona protagonizarán las carreras estelares de la tarde ante El Mano de Tigre y El Calcetas.

Son dos compromisos entre las cuadras Don Roque y El Moro y La Mora, donde los aficionados de Sinaloa están divididos, pues unos le van a Don Roque y La Patrona, mientras que los otros le dan su voto de confianza a El Calcetas y El Mano de Tigre.

El resto de programa lo conforman las siguientes competencias:

La Talibana Vs. La Chispa en 150 metros

El Sierreño Vs. La Carolina en 230 metros

El Gabino Vs. El Consentido en 150 metros

Don Roque Vs. El Manos de Tigre en 275 metros

La Patrona Vs. El Calcetas en 252 metros

Hasta mañana.