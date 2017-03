Por: José María Cerecer Sánchez

Siguen los esfuerzos por maximizar la recolección de basura creando un gran centro de acopio, que quede adecuadamente y lo más cerca posible de cuando

menos tres municipios, ha comentado MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO, en el Mayo suenan Navojoa, Huatabampo y Etchojoa, por ser los colindantes más cercanos geográficamente, ya hay un diagnóstico federal para darle el adecuado manejo al tema de la basura, esto nace federalmente porque hay diferencias entre los que sí hacen las cosas bien y los que no, además bajaría los costos del reciclado y de la disposición final de la basura, pues entre más municipios se unan en esto, más recursos les fluirán, en Navojoa por ejemplo el relleno sanitario ya agotó su vida útil así se fortalecerían en esto y en los subproductos que produzcan en reciclados como vidrio, gas metano, cartón, aluminio, habrá más camiones recolectores, tendrán ahorros en no pagos a particulares para el manejo, están buscando regreso de dinero para sus comunidades, este proyecto sería de gran valor.

A FRANCISCO NAVARRO ESQUER, Presidente de la Sociedad de Usuarios del Distrito de Riego 038 y agricultores que le acompañan, ahora sí se le ajustó macizo el nudo de la soga en el cuello, todo porque en el actual ciclo agrícola, pues no sólo hubo pocas horas frío, esencial para el buen desarrollo del trigo, sino que además se presentó una plaga que se suponía erradicada, como lo es la roya, y encima de eso, los precios bajos del cereal en el mercado internacional, referencia para cotizar el precio acá, andan por los suelos, esto es un tema técnico-agrícola, que amenaza en convertirse primero en un problema económico y después hasta en un problema social, lo bueno de todo esto es que ya se apuntan dos variedades para suplir en la próxima temporada a la enferma variedad Cirno, que son la Quetchehueca y la Baroyeca.

Al líder del PRD, el activista PRÓSPERO VALENZUELA MUÑER, le han movido el tapete, pues sus seguidores están haciendo la petición formal para que una de las calles de la invasión, casi colonia 18 de Marzo, lleve su nombre y él como que la virgen le habla diciendo que si el pueblo se encapricha pues ni modo, por cierto que recibió la visita de un grupo de activistas sociales que viene desde San Quintín, Baja California, en su paso rumbo a la CDMX, a donde planean llegar, para protestar por los incrementos a los combustibles, entre otras cosas, tuvieron una reunión que se puede calificar de amena, pero sobre todo solidaria, de grillo a grillo. Al que no se le vio por el rumbo es a ANTONIO SALAZAR MAGDALENO, Secretario General de los Sindicatos Independientes, que tanto dolor de cabeza le está dando últimamente a la CTM, con el problema de las maquiladoras.

Por el lado del PAN, las cosas ven por el momento más chichas, pues está recibiendo la cooperación del 2% del sueldo de cada militante que ocupa un cargo público, como se usa, las puras cachadas, pero esto entra a oxigenar sin duda al comité municipal, dinero que ayuda a VÍCTOR FÉLIX KÁRAM, su dirigente, para seguir su logística, pues es dinero que no tenían antes con LEOBARDO CORRAL TELLECHEA, lo cual limitaba las actividades del partido, esto viene a apuntar que el comité municipal tiene más posibilidades de hacer eventos para lograr adeptos en las siguientes contiendas electorales y lo más importante, ganar, pues sin ese apoyo pudo ganar en las elecciones pasadas, con más razón ahora, así que los futuros candidatos panistas irán en caballo de hacienda.

Recordando las semanas santas, nos encontramos con HORACIO ARIZMENDI OSORIO y nos platica que antes, digamos los años treinta de que él tenga memoria, las familias iban a Huatabampito o Las Bocas en carretas tiradas por bestias, no había tantas unidades motrices como ahora, llevaban “lonche” para quedarse a lo más tres días, se metían al agua del mar todo el día vacilando con cámaras de carro o tractor y pelotas de hule, salían del barrio del alguate y todos, padres, hermanos, primos, tíos y tías eran felices, que tiempos. Opino