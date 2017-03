Retomarán marcha contra el gasolinazo este domingo

Por: Mónica Miranda

El movimiento “No al Gasolinazo Sonora”, retomará la marcha que se realizaba cada domingo desde principio de este año, será a las 10 de la mañana cuando se concentren en la plaza Emiliana de Zubeldía para trasladarse hasta Palacio de Gobierno, confirmó Rosa María O’Leary.

La vocera del movimiento exhortó a la ciudadanía a que se sume a esta manifestación y confíen en la lucha por las problemáticas sociales, como el alza de la gasolina y la privatización del alumbrado público, pues con la división de grupos, la causa ha perdido fuerza, externó.

En rueda de prensa reiteró que continuarán con las acciones jurídicas en relación a la licitación del alumbrado público, pues se detectaron fallas de origen en este proceso.

La toma de la caseta de cobro de Hermosillo, indicó que sigue vigente, pero ahora impiden que el otro grupo del “Pueblo Unido Contra el Gasolinazo”, pida cuotas a los automóviles que transitan por esta zona de peaje.

“Me cansa la gente vividora que utiliza las causas sociales para sacar ventaja, me deslindé de la caseta porque no quería estar viendo cómo los del otro grupo intenta cobrar a la ciudadanía cuando no es ese el verdadero propósito”.