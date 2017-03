Por: Miguel Ángel Vega C.

Otra señal inequívoca de la fuerza política de MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA, es el cargo que ayer asumió su hija SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ, como secretaria general adjunta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI. La joven diputada federal, lleva como compañera a la también legisladora PALOMA GUILLÉN VICENTE, para que ambas trabajen al lado de la recién nombrada secretaria general tricolor CLAUDIA RUIZ MASSIEU, que salió hace unas semanas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero que fue rescatada por ENRIQUE OCHOA REZA, a la salida de CAROLINA MONROY DEL MAZO. De igual forma esto es una señal clara que Manlio lleva por el camino correcto sus intenciones de foguear en las grandes ligas a Sylvana, con miras a lo que le espera primero el 2018 con una senaduría y el 2021 con la candidatura a la gubernatura de Sonora. Sin descontar que su yerno, PABLO ESCUDERO MORALES, se ubica también en una posición de altura en términos políticos, le hablo no sólo de la senaduría, sino también de la coordinación de la bancada del Partido Verde en la Cámara Alta. Y por supuesto son posiciones que al sonorense no le pueden negar, porque entre tanto desgarriate que se carga el Gobierno del presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, no les conviene desdeñar a un hombre como MFBR que le da el 15 y las malas al que le pongan enfrente en cuanto a experiencia, madera, colmillo y trayectoria política. Para empezar les temblaron la corvas con eso de que el oriundo de Villa Juárez, insiste en un Gobierno de coalición, con la que desplumaría a los Atlacomulcos, que lograron recuperar el poder con Peña Nieto, pero que antes de los sexenios de FELIPE CALDERÓN HINOJOSA y VICENTE FOX QUESADA, lo habían ostentado por décadas y obvio ahora no quieren soltarlo, por eso más les vale llevar la fiesta en paz con Manlio porque saben que con eso de la coalición tiene todo en las manos para echarlos fuera de Los Pinos. Pero también saben los Atlacomulcos, que a Beltrones se la deben, por aquellas piedras en el camino que le pusieron en la pasada sucesión presidencial para desplazarlo y colocar al esposo de la Gaviota. Y más que seguramente la mayoría saben aquella máxima que acuñó el ex gobernador de Sonora, que a la letra dice: “Perdono, pero no olvido”………………

Y hablando de temas locales, le diremos que ayer nos abordó una respetable señora, para platicarnos las atrocidades que pretende cometer en su contra un notario público de Cajeme, chaparro y de lentes, que ha sido funcionario municipal y del Estado. Relató la dama que ella posee dos propiedades, una en esta ciudad y otra en la capital del país de mayor valor, que le dejó su señor esposo al morir, constituyendo ambas su único patrimonio para vivir dignamente los años que le quedan en este mundo. Pero que en un apuro por dinero acudió ante un prestamista muy amigo del notario, que le soltó 200 mil pesos hace cerca de año y medio, el caso es que por ese préstamo, le quieren quitar las dos propiedades, cuando la de aquí vale dos millones y la de México alrededor de diez. Lo grave es que, asegura la dama, que el notario se prestó para escanear su firma y colocarla en documentos falsos, donde ella le cede los derechos de propiedad al prestamista. Sin embargo, dice la señora, que ya se asesoró con un reconocido abogado cajemense, el que luego de conocer las triquiñuelas que se han aventado, le aseguró que ya hay argumentos no solo para que le suspendan la notaría, sino hasta para meterlo al bote, junto con sus cómplices, entre ellos uno de sus hermanos(del notario) a nombre del cual han intentado poner la propiedad ubicada en la capital del país, pero que en un viaje relámpago que hizo ella hasta allá, les paró todos los trámites ventajosos e ilegales que estaban haciendo, poniendo al tanto a las autoridades capitalinas de que se trataba de puros hampones de cuello blanco. Agregó la doña, que pronto llamará a rueda de prensa, para descobijar a este fedatario que según tiene conocimiento, ya ha despelucado a varias víctimas confabulado con otros prestamistas. Y finalmente dijo que ya levantó actas ante algunas autoridades y alertó a familiares y amigos de que si atentan contra su integridad física, hace responsable al notario y sus compinches. Obvio que todos los alertados saben de quien estamos hablando………….

El Congreso Local de Baja California tomó ayer la histórica decisión de suspender el fuero a legisladores, ediles y gobernador. Y ojalá que los 32 estados, incluyendo el Congreso de la Unión, hicieran los propio para cortarle las alas a tanta rata que anda suelta y que son las culpables de la desgracia que vive el país sobre todo en materia económica y de seguridad.