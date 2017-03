Lorena Herrera censuran polémica portada de su disco

La portada del nuevo sencillo de Lorena Herrera, fue censurada por mostrar la parte trasera de sus bailarines, a lo que la cantante y sus fans mostraron su inconformidad.

Lorena ofreció una entrevista al Diario Basta en la cual explicó que ya tenía todo planeado para que estuviera en plataformas digitales su nuevo sencillo Freak, sin embargo nunca fue publicado.

“Ya tenía yo todo planeado para que estuviera en plataformas digitales el lunes el sencillo Freak. Siempre se manda el material y 12 horas después ya está en plataformas, pero este no estuvo. Dije esperemos un poco más y pues pasó todo el día y nada”, declaró la cantante.

A su espera por la publicación de su nuevo disco, la actriz recibió un mensaje en el cual explicaba un servidor de las redes sociales que la portada no se podía subir puesto que contenía desnudos.

“Es una tontería pues hoy en la televisión abierta hay escenas de cama que ven los niños, y la portada ni siquiera es un desnudo, son dos modelos a los que les estoy bajando el calzón y se les ve la rayita, a lo mucho 5 centímetros, por lo que no me parece nada inapropiado ni grotesco; es una exageración”, explicó Lorena Herrera.

Los seguidores de la cantante molestos, ejercieron presión en redes para que liberaran el sencillo. Sin embargo, Lorena tuvo que invertir más dinero para cambiar el arte de la portada.

Al ver que no había respuesta por parte de los servidores, Lorena Herrera se reunió con el fotógrafo para ver cómo podía tapara “la rayita” de los modelos con photoshop. Después de un día de trabajo y sin avisar, el sencillo ya estaba en las plataformas digitales.