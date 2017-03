Gallos del Riíto, bicampeón

De la Liga Campesina en Huatabampo

Por: Bernardino Galaviz

Con un buen bateo en la quinta entrada del sexto juego del playoffs, Gallos del Riíto consiguió anotar para darle la vuelta al marcador y prácticamente amarrar el triunfo con que se coronó bicampeón de la Liga Campesina 2016-2017, en su edición Gilberto Estrella Orduño, informó el presidente del circuito Miguel Duarte Valdez.

Trigueros del Tabaré, con la quiniela en la primera entrada, anotando tres más ante los lanzamientos de Gerardo Mayorquín, quien no aguantó ni la víspera en este encuentro, al dejar el montículo en el primer episodio, dejando la responsabilidad en el experimentado brazo de Argenis Borbón, quien permitió sólo tres carreras en toda la ruta hasta completar el out 27.

Y es que, como bien dice el afamado refrán beisbolero: Cuando la esférica te da, te da a manos llenas.

Mayorquín venía de lanzar un gran juego el domingo 26 de febrero, quien en seis entradas completas sólo había permitido 3 anotaciones y 5 hits, a 29 toleteros que se presentaron en el pentágono, a tres de los cuales mando al dog out con el madero en al hombro, ganando por paliza de 17 a 3 en el cuarto encuentro de la serie; sin embargo, en el encuentro que podría ser el decisivo, no pudo sacar ni un out.

Esto es mientras por otro lado, los Gallos del Riíto demostraron porqué eran campeones desde la temporada anterior, al sacar los espolones y empezar a cosechar toneladas de trigo antes de que entraran las trilladoras, triunfando al son de 12-7; por eso el aleccionador refrán de que cuando los equipos vienen bien, “doña blanca” y el madero vienen por ahí, ni quien los pare.

Excelente trabajo el de Argenis Borbón, que se fajó como los grandes en la lomita de los disparos, quien gracias a su probada experiencia dominó la artillería de los tabareños, quienes vieron esfumadas sus esperanzas de ser monarcas por segundo año consecutivo, conformándose con el trofeo de subcampeones.

En la debacle, también al abridor de los Trigueros del Tabaré, Mario Gil, al parecer se le acabó el gas en la quinta entrada, para dejar el juego a Jesús Macario Castro, quien finalmente cargó con la abrumadora derrota.

Con este juego, los emplumados lograron el bicampeonato de esta temporada 2016-2017 denominada Gilberto Estrella Orduño, que iniciara el 16 de octubre del año pasado, en que se celebraron 175 encuentros entre 16 equipos de igual número de comunidades del medio rural.

Al caer el último out se inició la premiación al campeón y al subcampeón, con los correspondientes trofeos entregados por el representante del alcalde Heliodoro Soto Holguín, el profesor Manuel Navarro, director del Deporte Municipal, recibidos por Joel Cota y Cuco Nolasco, managers del campeón Gallos y de Trigueros del Tabaré, respectivamente.

Distinción especial para el Jugador Más Valioso, Argenis Borbón, así como Gilberto Estrella Orduño y Miguel Duarte Valdez, homenajeado con el nombre de la liga y presidente de la misma; en esta edición 2016-2017, que resultó todo un éxito, en armonía y en paz, como un gran ejemplo a seguir por las nuevas generaciones y las autoridades, en prevención de las adicciones y promoción de perene convivencia social y familiar, destacó duarte Valdez.

Igualmente agradeció a las autoridades municipales, a los equipos participantes, a managers, jugadores, ampáyeres, patrocinadores y muy especialmente a la gente y los aficionados, que domingo tras domingo, con su presencia y sus aplausos, estimularon a los peloteros para brindar lo mejor de sus capacidades para el mejor de los espectáculos del beisbol, también llamado rey de los deportes, puntualizó el presidente de la Liga Campesina de Primera Fuerza.