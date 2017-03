En más de lo sucedido en la tradicional junta de los miércoles de San Isidro, tenemos que El Necio y La Dona se amarraron en 225 metros para jugar el 30 de abril.

Lo curioso fue que ambos dueños exclamaron lo mismo “si no le gano a ese(a) se irá al descanso”, así que ya sabrán la confianza que existe entre sus dueños en vencer al rival.

Pero lo más notable de la reunión fue que todos querían La Dona del popular “Panaico”, pues le sobraron sayos, tal es el caso de La Enamoradita, El Ocho, El Cochero, Don Pedro, mientras que La Lady OXXO y El Tipirihuite también le jugaban, solo que los tresañeros de la Kay-Tento serán blisteados.

Como podemos apreciar en el programa del 30 de abril hay varios amarres confirmados, por lo que la gerencia de San Isidro les recuerda que también tiene evento el 9 del mencionado mes, así que los exhorta a que amarren a sus ejemplares para ese día.

De hecho los amarres que se hagan en estos días pasarán para el evento del 9 de abril, pues para el 19 de marzo el cartel ya está completo con 14 atractivas parejeras.

Ese día podría ver acción La Bárbara, potranca de la cuadra San Isidro que no se ha podido amarrar, caso similar al de El Gringo de la Mar-Brisa.

Posible sayo

Un digno rival de La Bárbara sería El Adán, un ejemplar que debutó en la misma potrillada y que bien podría venir para acompañar a El Porres y Don Julio.

Solo es cuestión de que sus dueños se pongan de acuerdo, porque hasta donde sabemos, tanto La Bárbara como El Adán quieren jugar.

De concretarse esa parejera, ya serían 3 los duelos entre Sonora y Sinaloa, donde aumentaría la polémica y sobre todo la cantidad de aficionados que abarrotarían las instalaciones del “Majestuoso”.

Y si le agregamos que ese día amenizará La Brissa, pues ya se podrá imaginar el ambiente que imperará en San Isidro, donde seguramente no habrá espacio para un alfiler.

Más información

En días pasados les decíamos que les tendríamos información de La Enchilada, Pequeña Sofía, Cuatita y Monjita, por lo que les tenemos un avance.

La Enchilada se encuentra en la cuadra Matalote de Hornos, donde se sabe que es una yegua alazana.

Sobre La Monjita podemos decirles que está con Los Cuates; La Cuatita se ubica en la cuadra del popular “Cuate”; mientras que La Pequeña Sofía pertenece a la percha Rancherita.

Como podemos apreciar son 4 ejemplare de nuevo ingreso y en cuadras con poca participación por lo que nos indica que la jugada del sur de Sonora sigue aumentando y por consiguiente la afición de la región tendrá más actividad hípica.

Hasta mañana.