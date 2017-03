Diputados facilitarán denuncias ante el MP

Flor Ayala presentó iniciativa, al considerar que actualmente las víctimas de delitos están desprotegidas

Por: Demian Duarte

HERMOSILLO.- La diputada Flor Ayala presentó una iniciativa a fin de reformar el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, para facilitarles a las personas que hayan sido víctimas de la delincuencia que presenten denuncias ante el Ministerio Público.

La legisladora por Hermosillo dijo que los excesivos vericuetos legales que existen actualmente son un desincentivo claro para que las personas denuncien los delitos de los que han sido víctimas, pues nadie dispone de 2 ó 3 días para estar en vueltas y enfrentando burocracias, cuando se supone que las instancias legales están para ayudarles.

“Muchos hemos sido víctimas de la delincuencia, pero pocos denuncian y si no existe la denuncia, tampoco existe el delito, las autoridades no pueden ir tras los delincuentes si la gente no denuncia”, subrayó la legisladora, manifestando que asumirá como causa personal la necesidad de facilitar las denuncias e implementar una cultura de que cuando exista un delito se haga más rápido el trámite, a fin de que se castigue a los delincuentes y no a las víctimas.