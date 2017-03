Camila Sodi reacciona ante rumor de embarazo

Desde que se hizo público el romance de Camila Sodi y Javier “Chicharito” Hernández los medios han seguido con lupa a la nueva pareja. Sin embargo, en los últimos días la actriz dio más de qué hablar ya que aseguran que está embarazada; ante las especulaciones así reacciona la sobrina de Thalía.

Antes de los ensayos de la obra de teatro en la que participa, la ex de Diego Luna se enfrentó al paparazzi del programa Suelta La Sopa, quienes la siguieron y le cuestionaron si era verdad que esperaba a su tercer hijo, pero ahora con el delantero mexicano. Pese a la insistencia del reportero, la artista se limitó a guardar silencio y emprendió la huída.

Camila Sodi decidió guardar silencio y no negó ni confirmó su presunto embarazo, la también cantante se tapó en todo momento el rostro y evitó darle la cara a la cámara. Pero la persecución no terminó ahí, la media hermana de la artista, Tessa Ia, también fue cuestionada y al igual que la novia de “Chicharito” evitó dar declaración alguna.

Los rumores de un embarazo de Camila Sodi nacieron, luego de que la actriz publicó una fotografía en la que muestra un emoji de una muñeca presumiendo su pancita, hecho que desató las alarmas de la posible llegada del primer hijo del futbolista.