Por: Miguel Ángel Vega C.

Nadie entiende qué ocurre con la violencia en Cajeme, que camina como un carro con motor fallando, camina, se detiene, luego se acelera y vuelve a parar y así sucesivamente. Lo cierto es que algo grave está pasando que los operativos arrojan resultados sólo unos días y pronto el terreno vuelve a calentarse en peores condiciones. Ahí tiene usted que llegaron los estatales enviados por ADOLFO GARCÍA MORALES y las cosas se pusieron en paz, pero el encanto nos duró poco más de una semana, porque desde el lunes que encontraron los dos jóvenes de la colonia Hidalgo encobijados, a diario ha tronado la metralla. Ya ven que en la media noche del martes el asunto se puso feo en el Cinépolis y Soriana, negocios ubicados en las calles 200 y Otancahui, donde en las puertas del cine, tronó el “cuerno de chivo” y cayeron tres personas, muriendo una y las otras resultando gravemente heridas. Y por si eso fuera poco, anoche volvió a tronar la pólvora en las colonias del noreste de la ciudad donde fue acribillado a tiros otro cajemense, después de que buena parte del día sobrevoló varias colonias el helicóptero de la Policía Estatal y por tierra decenas de patrullas hacían lo propio. De plano ya no aguantamos lo duro, ni lo tupido tampoco. Pero a los cajemenses no se nos olvida aquella promesa que hiciera el Gobierno Federal tanto a la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, como al alcalde FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, de enviar al Valle del Yaqui, al menos 100 elementos de Gendarmería con la esperanza de bajar los índices de violencia, pero a la fecha sigue en el aire o de plano a don BENJAMÍN GRAJEDA REGALADO, titular de esa división policial, no le interesó que en esta región se esté matando la gente que anda en malos pasos, creando pánico entre quienes anhelamos vivir en sana paz. Aunque lo más probable es que, desde más arriba no le hayan girado las órdenes correspondientes para trasladar a sus muchachos a estas tierras. Ojalá que los legisladores federales de Cajeme, ABEL MURRIETA GUTIÉRREZ de San Lázaro y ANABEL ACOSTA ISLAS del Senado, le peguen una recordadita al presidente ENRIQUE PEÑA NIETO o de perdida al secretario de Gobernación MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG. Aunque a decir verdad, de Anabel sí hay esperanzas, pero de Murrieta ni sus luces, a ver con qué cuentas le llega a la gente de las colonias de la ciudad y las poblaciones rurales cuando les caiga de nuevo a pedirles el voto para llegar a la Presidencia Municipal. Dicen que en algunos lugares ya no recordarán sus rasgos físicos, porque no ha vuelto………….

Anoche dimos cuenta de un video que rola en las redes sociales sobre una entrevista que le hacen al sonorense MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA, que no tiene desperdicio alguno. A pregunta de la conductora, empieza insistiendo en el Gobierno de coalición en el que confluyan todas las fuerzas políticas. E igual poco antes de culminar la entrevista, afirma que difícilmente un presidente podrá conservar la gobernabilidad del país, con una votación del 30 por ciento del electorado. Pero en el curso de la entrevista la dama pretende orillarlo a que critique a los presidenciables de MORENA y del PAN. Por ejemplo, en el caso de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, la dama le preguntó si el populismo era una de las tendencias que arropaban al tabasqueño en su precampaña y sólo dijo que no sabía si ese político asumía esa forma de desenvolvimiento en sus aspiraciones, lo que sí es cierto, dijo, que el populismo le hace mucho daño al país. Y cuando la periodista le preguntó sobre el carácter bélico de RICARDO ANAYA CORTÉS y lo que decía MARGARITA ZAVALA DE CALDERÓN, en el sentido de que el PRI ya iba de salida, dijo que el priísta (líder o precandidato) le podría responder que con tantos errores el PAN no tiene merecimiento algunos para volver a la Presidencia de la República……….

Leíamos anoche unas declaraciones del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, quien consideró que el famoso Nuevo Sistema de Justicia Penal(NSJP) corre el riesgo de viciarse si no se fija como meta una justicia de calidad para los mexicanos. Si el señor ministro le preguntara a las víctimas de secuestro, robos, asaltos, despojos, violaciones, crímenes, seguramente le respondería que se vio muy lento con esas apreciaciones, toda vez que el NSJP se vició desde su nacimiento, porque los resultados mantienen enchilados de coraje e impotencia a millones de mexicanos, con el proteccionismo que ha demostrado a favor de los delincuentes que gozan de mayores beneficios que las víctimas, porque a los malandros no se les puede tentar ni con el pétalo de una rosa, mientras que las víctimas acuden a las agencias del ministerio público y ni los pelan, o si los pelan, es para arrancarles una mordida. Deberá saber el señor ministro Aguilar Morales, que ese nuevo sistema ha resultado un fracaso.