México se mide a Italia arranca Mundial de beisbol en Gudalajara

Guadalajara está lista con sus mejores galas beisboleras para el Clásico Mundial de Beisbol.

La capital de Jalisco comienza a recibir protagonistas y aficionados que llegan de diversos lados para la cuarta edición del torneo.

“Venimos viajando desde ayer de Puerto Rico para llegar a Guadalajara”, dijo Luis Botello, oriundo de Carolina, Puerto Rico. “Somos tres amigos que estaremos toda la primera ronda aquí y si avanzamos vamos para San Diego… Hasta donde lleguemos vamos a seguir el Clásico”.

El Aeropuerto Internacional de Guadalajara ya está adornado con letreros de bienvenida a los aficionados a la pelota, e incluso para los equipos participantes, así como para el personal operativo que también llegaba ayer por la tarde en buena cantidad.

Las primeras selecciones nacionales programadas para llegar procedentes de Arizona son México e Italia, que hoy por la noche sostendrán el juego inaugural del Grupo D, en el que mañana completarán la primera jornada Puerto Rico y Venezuela, que volarán hoy por la tarde.

Los cuatro equipos concluían entre ayer y hoy sus partidos de preparación.

“Estoy muy emocionado de poder ir a jugar a México por primera vez”, reconoció el as venezolano Félix Hernández. “Todos me han dicho que el ambiente es excelente. No vamos de paseo, ni de vacaciones, ni de fiesta. Vamos a competir con todo para representar a nuestro país”.

El Grupo D jugará en el estadio del equipo Charros de Jalisco, que participa en la liga invernal mexicana y cuenta con capacidad para 16 mil aficionados.

“Será increíble volver a jugar ahí”, dijo el lanzador mexicano de Dodgers de Los Ángeles, Sergio Romo, quien fue parte de Charros la temporada pasada. “Será un orgullo regresar representando a la selección mexicana, el país en el que nacieron mis padres”.

La mejor noticia para el equipo anfitrión es que su capitán, Adrián González, por fin se unió al resto de la selección que viajó ayer, igual que su compañero en Dodgers, el ligaminorista Alex Verdugo.

“Los veo bien contentos a todos por unirse al equipo mexicano. Todos están llenos de alegría”, consideró Romo. “Creo que va a ser uno de los mejores (clásicos mundiales), no sólo para nosotros, sino en general. El beisbol es cada vez más global, se conoce en el mundo entero. Todos los equipos se han formado muy bien”.