Edgar Vivar niega Digitalización de “El Chavo del 8”

Édgar Vivar aclaró que no existe ningún proyecto para digitalizar a los personajes fallecidos de “El Chavo del 8”.

El actor aclaró en entrevista con Javier Poza que sus comentarios sobre esta nueva tecnología fueron sacados de contexto.

“Ponen ideas ajenas en boca de uno, a mí me preguntaron mi opinión sobre la nueva tecnología para incrustar imágenes que ya no están, dije que me parecía maravilloso, me preguntaron que si creía que se podría hacer esto con imágenes de El Chavo, y dije que sí, que sería un éxito, pero que a mí no me correspondía hacerlo, sino a quien tiene los derechos”.

Aclaró que el propio Roberto Gómez Fernández, quien tiene los derechos de “El Chavo del 8”, negó dicha información.

“Utilizaron los mismos ingredientes pero armaron otro pastel, no hay ningún proyecto, Roberto ya lo desmintió”, dijo Vivar.