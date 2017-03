Claudia Pavlovich, las mujeres al Poder… Joel Espejel, el debate… y, la Kitty y los migrantes

Por: Roberto Dyke Rivera



A pesar de ser un precepto constitucional, la equidad de género no se podía impulsar con seriedad – en Sonora – en gobiernos encabezados por varones.

Fue necesaria la llegada de una mujer a la oficina más refrigerada del Palacio de Gobierno, donde no sólo hay aroma de mujer, sino también a Poder… real.

Desde la etapa electoral la mayoría de las mujeres sonorenses se convirtieron en activistas en apoyo de la candidata Claudia Pavlovich… y están orgullosas de su triunfo.

Pues bien, la gobernadora encabezó un acto político con cinco mil mujeres, en el marco del “Día Internacional de la Mujer” y ratificó sus compromisos:

“Dar la cara por las mujeres sonorenses y (…) generar oportunidades de desarrollo”.

Encabezar la unidad de esfuerzos para erradicar la violencia y la discriminación.

Lograr la igualdad entre hombres y mujeres; abrir espacios para que todas sean tratadas con dignidad.

Ahí, ante mujeres amas de casa, algunas con discapacidad, mujeres policías, profesionistas, socorristas, legisladoras, funcionarias, indígenas, madres jefas de familia, estudiantes, maestras y líderes de organizaciones campesinas y de la sociedad civil, la gobernadora destacó algo:

Su orgullo por el papel que juegan todos los días las mujeres para sacar adelante a su familia, a sus hijos… y ser parte fundamental en el desarrollo de Sonora.

Claudia Pavlovich llamó a continuar trabajando por un Sonora de respeto, con una convivencia sana, productiva y de oportunidades.

Y aunque la gobernadora no lo dijo, es válido recordar que en esta su apenas iniciada gestión, ha consolidado 14 centros de atención integral para mujeres.

Un Centro de Justicia – fortalecido – para Mujeres en Cajeme; la línea 911, mujeres seguras; acciones para el desarrollo personal y humano de ellas… becas a hijas e hijos de madres Jefas de Familia…

… y otras acciones más, que marcan a este Gobierno, de Claudia Pavlovich, como el quehacer de un Poder Ejecutivo que fomenta la igualdad…solidario y de respaldo hacia las mujeres.

JOEL ESPEJEL… EL PARQUE TECNOLÓGICO

Joel Enrique Espejel Blanco participó en el debate – más bien, exposición de ideas y proyectos – que organizó el programa de noticias por radio “Proyecto Puente” y periódico El Imparcial.

Para mi gusto, buen programa, que debió tener la mar del auditorio radial y de transmisión por la Internet.

Oportunidad para escuchar a los diversos aspirantes a rector de la UNISON, que entre más exponen, más problemas le salen a la universidad.

Atrapa la atención la propuesta de creación de un Parque Tecnológico Universitario, por parte del doctor en Economía, Espejel Blanco… una idea francamente innovadora… que podría colocar a la universidad en el centro de atracción nacional e internacional.

De ninguna forma desairamos al resto de aspirantes… total, todos tienen las mismas oportunidades de llegar…

Pero al maestro Espejel, mis respetos… luce un argumento sólido, bien estructurado, harto profesional.

No tengo dudas de su seriedad y talento… ¿Que vaya a ganar?… lo ignoro… pero eso no me quita mi apreciación…

LA PROPUESTA DE KITTY GUTIÉRREZ MAZÓN

La diputada local Kitty Gutiérrez Mazón, muestra su interés de que la inversión pública estatal empuje la generación de más empleos – con enfoque en el área fronteriza – para atender la demanda resultante de la expulsión de mexicanos migrantes de parte del Gobierno gringo.

La propuesta de la diputada es de mucha sensibilidad… y, ante todo, de gran necesidad.

Falta, sin embargo, convencer al Gobierno mexicano – que se la ha pasado fomentando banderitas en WhatsApp — para que efectivamente destine los recursos económicos necesarios y, coordinadamente con el gobierno estatal, hacer realidad la propuesta de la legisladora local.

Tiene razón Kitty… solo falta que el Gobierno Federal haga su parte.

De hecho, la gobernadora Claudia Pavlovich hace varias semanas planteó que se requería mayores recursos federales para atender, con toda responsabilidad, el reto que representa la llegada de los muchos mexicanos que está expulsando el Gobierno de Donald Trump.

En fin… ojalá y exista sensibilidad… y no todo el dinero se lo roben los políticos del Gobierno Federal… digo, es vox populi…

Hasta pronto