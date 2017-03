Por José María Cerecer Sánchez

Cambia tu patria, siembra un libro, una práctica de nivel mundial se está llevando a cabo en Navojoa al adoptar el sistema de siembra de libros, este consiste en que la gente de forma gratuita pueda llevarse un libro a su domicilio para que cuando lo lea, puedan dejarlo en un espacio público o pasarlo dentro de su misma familia o vecinos. Esto acrecienta grandemente el hábito de la lectura en forma colectiva, esta dinámica que inició JUAN ROBERTO VALDEZ LEYVA, Director de Educación y Cultura de Navojoa, la realizan domingo a domingo en plazas como la 5 de Mayo, Santa Fe Springs, en la Comisaría de Masiaca, en la Comisaría de San Ignacio plaza pública y cada semana acude más gente y se juntan más y más libros.

Con motivo del DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, se soltó una fiebre de celebraciones por todos lados, aunque muchas de ellas de plano declararon no tener nada que celebrar, también se les dio su importancia por su sola condición de féminas. Lo bueno es que cada año, los hombres tomamos más conciencia de lo que ellas significan en todos los ámbitos y eso es lo mejor, claro, sin olvidar que hay patanes machistas que no tienen remedio y algunos hasta se burlaron de ello. Esta celebración por simplista que a muchos les parezca tiene que ser protegida y prolongada en el tiempo. Ayuntamientos y organizaciones civiles se esmeraron en preparar un espacio que las hiciera sentirse muy bien, pero sobre todo tomar conciencia de que la mujer es algo muy importante para todos nosotros.

Aunque la cultura no paga, cada vez es un camino más tortuoso de transitar, pero curiosamente las personas que abrazan esta disciplina como forma de vida, pueden llegar lejos, es el caso de JAVIER AYALA PARTIDA, todo un experto en artes escénicas y quien hoy es el Coordinador de Extensión y Difusión Cultural del ITSON, y artífice de que en esa casa de estudios se decretara al mes de marzo como el mes de LOLA BELTRÁN. Es un experto en la vida de la sinaloense y nos comparte que ella actuó en los mejores escenarios del mundo, llevando siempre con su expresión corporal y voz, un torrente de emociones que supieron entender los públicos hasta de Japón, en la Plaza Roja de Moscú, le cantó a Presidentes del mundo, a Reyes y Reinas en los 5 continentes, hizo 60 películas, 70 discos L.P., fue pionera de la Televisión, por ello se está anunciando una exposición fotográfica de “Lola la Grande” con exhibición fotográfica del 21 al 31 de marzo y de trajes que fueron hechos por el diseñador TAO IZZU y que usó en diferentes escenarios internacionales.

Se desataron los incendios forestales en Estados Unidos, pero también en nuestro país, ya se han reportado algunos en la Región del Mayo, pero en Álamos ya se están preparando y no hay mejor combate que el que se hace inmediatamente se detecta, pues así se impide que éste se propague, tal es el caso de la región de la ciudad de los portales, donde su alcalde AXEL OMAR SALAS HERNÁNDEZ, junto con funcionarios de CONAFOR, le entregaron a 150 ejidatarios los conocimientos y capacidades para atacar rápidamente tales eventualidades, ya que ellos viven en las áreas que pueden ser susceptibles a incendios y atacarlos de forma inmediata, esto a falta de grandes equipamientos como camiones especiales, aviones o helicópteros etcétera. Es la verdad, se administra pobreza pero con ideas, no hay de otra.

Y ya que hablamos de pobreza, la señora MARGARITA IBARRA DE TORRES, Presidenta del DIF Sonora, anduvo por Etchojoa entregando junto con su equipo y en compañía del DIF municipal, 20 becas de estudio a niños de primaria y secundaria, son lugares donde verdaderamente hay muchas familias vulnerables. Opino