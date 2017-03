Orlando “Siri” Salido ya entrena en Obregón

Por: Joel Luna

Pese a no conocer fecha exacta y lugar de su próximo combate, Orlando “Siri” Salido ya se encuentra sudando la camiseta en su casa, Cuidad Obregón, luego de empezar a entrenar en su lugar de residencia Phoenix, Arizona.

Orlando arribó a esta ciudad el domingo, luego de participar en la carrera pedestre de Guaymas, donde convivió con los asistentes y estuvo en firma de autógrafos y fotografías.

“Se especula mucho de que voy ante Micky Román, pero hasta que no tenga el contrato firmado en mis manos no voy a asegurar nada. También se dice que voy en el respaldo de ‘Canelo’-Chávez Jr., pero lo mismo: Hasta no tener un contrato firmado no puedo asegurar nada. Quizá más adelante sí se confirme, pero al día de hoy no hay nada seguro”.