No hay nada que celebrar: Mujeres jornaleras

Por: Luz del Carmen Paredes



“No hay nada que celebrar, al menos no para mí, el Día Internacional de la Mujer no es un día para celebrar, porque todavía hay mujeres esclavizadas, maltratadas; cuántas muertes, cuántas niñas violadas, no hay nada que celebrar.

Yo diría es un día para reflexionar y tomar decisiones y ver qué vamos a hacer para que nuestras mujeres vivan tranquilas y en paz”, sostuvo Abelina Ramírez Ruiz, quien forma parte de la Primera Caravana Nacional por un Salario Justo de las Jornaleras y los Jornaleros Agrícolas de San Quintín, Baja California, que salió el 4 de marzo y proyecta llegar a la Ciudad de México el próximo 17 de marzo, para sumarse a la movilización que se realizará en el Monumento a la Revolución.



Puntualizó que más de 80 mil trabajadores agrícolas del valle de San Quintín, donde sobresalen las mujeres, reciben un salario miserable por una jornada de 10 horas de labores.



Y estas condiciones son generalizadas en diferentes entidades del país, por lo que decidieron exigir que se respeten sus derechos más elementales y hacer saber a la sociedad mexicana de las malas condiciones de trabajo; “exigimos un salario justo, no más acoso sexual y atención médica, que se construya un hospital de especialidades, ya que si se presenta una emergencia se tienen que trasladar hasta Ensenada para ser atendidos.

“Yo llegué hace 15 años al Valle de San Quintín y seguimos ganando un salario miserable, que apenas alcanza para sobrevivir, porque el Gobierno se mantiene al margen de las demandas de los más desprotegidos, haciendo crecer los grandes capitales”.

El salario por una jornada laboral de 10 horas en el campo agrícola varía de 100 a 200 pesos por día, insuficiente para subsanar las necesidades fundamentales, refirió.

“No queremos que nos regalen nada, queremos que nos paguen un salario justo”, abundó.

Agregó: “Yo dejé a mis tres hijos, incluso tuve que renunciar a mi trabajo porque no me dieron el permiso que solicité, pero tenemos que manifestarnos si queremos que el Gobierno escuche nuestros reclamos, para acabar con la desigualdad, marginación que por años venimos arrastrando. No debemos permitir que por nuestra condición de mujer sigamos siendo relegadas.