Por: Miguel Ángel Vega C.

En nuestro país cada vez nos damos cuenta que lo legal, no siempre es lo más justo. Ayer en la colonia Russo Vogel, un abogado y un actuario custodiados por policías, pretendieron desalojar a una familia de discapacitados que encabeza doña MARÍA DEL ROSARIO QUINTANA RAQUEL. Todo porque uno de sus hijos pidió varios préstamos pequeños a la maestra ROSARIO GUTIÉRREZ AYALA, acumulándose una deuda de 19 mil pesos, que para la capacidad del cliente era tanto que se vio impedido a pagarlos como a la proveedora del servicio le convenía. El caso es que ésta le fue agregando intereses sobre intereses, al grado que la deuda se infló tanto, que la convirtió en impagable. Luego sobrevino lo que los prestamistas acostumbran, promover un embargo y para luego es tarde, ayer le cayeron al deudor a su casa, provistos de un camión y cartones para echar le tilichero, listos para lanzarlos a la calle. Sin embargo, los vecinos se armaron de valor y coraje, impidiendo el desarrollo de la diligencia. De la maestra Rosario Gutiérrez, no podemos, ni debemos hablar mal y menos hoy en el Día Internacional de la Mujer, porque ella promovió todo dentro del marco legal vigente, cuyos abogados se apegaron a lo legislado en la materia para sencillamente exigir la aplicación de la ley, para lo que los contrató su cliente. No obstante, en el ámbito judicial y más ahora que entró en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal(NSJP), ¿que no debería existir una instancia que se encargue de mediar para conciliar en casos tan vulnerables como este?, donde a una indefensa anciana con familia discapacitada la ley es capaz de echarla a la calle como a un perro. Consideramos que los legisladores que modificaron las leyes para crear este NSJP, deberían haber contemplado una instancia con sentido humanitario y no con el garrote en la mano, para tratar de solucionar el asunto y que las dos partes queden conformes sin lastimar a nadie y menos de manera tan sanguinaria. Por otra parte, la Secretaría de Hacienda tiene la obligación de escudriñar en pueblos y ciudades donde operan esos prestamistas, para determinar si están registrados ante el fisco y no sólo si están al corriente con sus impuestos, sino verificar que no lo evadan, con eso de las triquiñuelas que se avientan algunos contadores para que el patrón no pague tantos impuestos. Porque se han dado casos en los que el prestamista exigen el cumplimiento de la ley, pero por otro lado la pisotea o se burla del fisco. Por lo pronto para la familia de la señora Quintana Raquel, ha iniciado un calvario que podrá aliviarse mientras los vecinos estén dispuestos a sacar la fiera que traen adentro para defenderla, sin embargo, no es posible vivir así toda la vida y a sabiendas de que de un momento a otro la echarán fuera de su casa. Ojalá que alguna ONG, algún nivel de

Gobierno, e incluso hasta algún partido político, se acercara a echarles la mano para solucionar de raíz el problema, que para esa familia significa el acabose, mientras que para otros sería lo de menos ayudarles a superar ese trago amargo…………

Llamada de LEO GUZMÁN, mero mero de comunicación social de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, para informar que mañana jueves andará por estas tierras su jefe ADOLFO GARCÍA MORALES, donde desarrollará una gira de trabajo que tiene que ver directamente con el área de seguridad, donde lo que sobra es trabajo y la gente exige desesperada, resultados a la voz de ya…………..

Donde se están poniendo buenos lo mitotes es en el PRD, porque ayer le dieron gas de la coordinación de la bancada de ese partido en el Senado a don MIGUEL BARBOSA HUERTA, nada más porque dijo públicamente que apoyaría a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR en sus pretensiones de llegar a la Presidencia de la República abanderado por MORENA. “No aguantan nada”. En tanto el chucho mayor JESÚS ORTEGA MARTÍNEZ, ayer mismo dijo que el candidato presidencial del Sol Azteca, sería electo mediante el voto directo de la militancia, con lo que puede usted asegurar que con tantas tribus perredistas y tan bélicas, terminarán esa elección agarrados del moco, con un partido fracturado con el camino pavimentado hacia una estrepitosa derrota………..

Y el que se pasó de triunfalista fue el dirigente nacional del PRI, ENRIQUE OCHOA REZA, al asegurar que las encuestas les indican que en las elecciones de junio próximo, ese partido tiene garantizados los triunfos en las gubernaturas del Estado de México y de Coahuila, como si en esas entidades no padecieran los gasolinazos y la imparable escalada de precios de la canasta básica. O al menos que allá no hayan tenido efecto los aumentos a la energía eléctrica que nos acaba de regalar el señor presidente ENRIQUE PEÑA NIETO. En realidad son declaraciones cargadas de alegría y un optimismo falso, porque el pueblo está que arde con tantos marrazos que ha recibido en medio de la frente.