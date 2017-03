Por: David Vázquez

En lo que fue el tradicional miércoles de junta de San Isidro, tenemos que se concretaron tres amarres para próximos eventos.

El más sobresaliente fue el de El Amarillo y El Rayito, carrera pactada a jugarse en 150 metros, con la condición de que las puertas se abrirán a los 10 segundos.

Ese compromiso se jugará para el evento siguiente al 30 de abril, por lo que podría ser a fines de mayo o por junio.



Esto porque en mayo está en todo su esplendor la Expo Obregón, por lo que en esas fechas no se expiden permisos para otros eventos.



Por lo tanto es probable que Carril San Isidro tenga que esperarse a que finalice la llamada Feria del Pueblo.



Aunque otra opción podría ser que El Amarillo buscará “matar dos pájaros” de un tiro, sólo sería cuestión de saber si El Texano acepte la propuesta, la cual sería que se fuera solo, mientras que El Rayito y El Amarillo lo harían por el otro lado.



Así que en días sabremos si los Rabicanos aceptan la propuesta o El Amarillo y El Rayito tengan que esperar para definir quién es quién.



Asimismo se supo que para el 30 de abril se amarró El Tótoly con La Mexicana, carrera en la que el penco de los Bórquez ofrece faja de ventaja en las 300 varas.



Por último tenemos que La 10 de Mayo se amarró con El Cachoras, duelo con el que se cierra el programa para el evento de este 19 de marzo, el cual se jugará en 140 metros.



Con estos amarres el cartel para el próximo 19 marzo luce de la siguiente manera:



El Jessie Vs. El Felino en 350 metros.

El Porres Vs. El Pcpii en 350 metros.

Don Julio Vs. La Melany en 200 metros.

El Príncipe (da pescuezo) Vs. El Nievero en 200 metros.

El Cenicero Vs. El Texano en 252 metros.

La Dona Vs. La Azucena en 252 metros.

La Pikarita Vs. La Birrionda en 252 metros.

La Camila Vs. El Huérfano en 200 metros.

La Monjita Vs. La Cuata en 200 metros.

La Pequeña Sofía Vs. La Enchilada en 200 metros.



Hasta el momento no sabemos en qué cuadras se encuentren las cuatro yeguas de los últimos dos compromisos, pero en los próximos días les tendremos mas información y fotos de cada una de ellas.



Pero lo más importante es que sigue llegando caballada nueva a la región, razón por la que los últimos eventos se han visto programas tan nutridos, desde las clásicas “tacuachadas”, hasta esas carreras de primer nivel que tanto le gusta a la gente del sur de Sonora.

Más información



En otro orden de ideas tenemos que este fin de semana no hay actividad programada en la región, por lo que algunos carrereros y aficionados harán el viaje al Hipódromo de Hermosillo para continuar con la costumbre de los domingos de carreras de caballos.



El programa para ese día lo conforman las siguientes competencias:



El CR7 Vs. El Mágico en 220 yardas.

El Pavito Vs. El Mi Viejo en 225 metros.

El Chubasco Vs. El D6 en 252 metros.

El Águila Real Vs. El Tejón en 350 yardas.

El Húngaro Vs. El Misionero en 252 metros.

La Valentina Vs. La Belinda en 220 yardas.

La Tapatía Vs. El Xilon en 225 metros.

La Hechicera Vs. La Epona en 225 metros.

Hasta mañana.