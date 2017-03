El caso del empleo en Sonora

Por: Demian Duarte

De nueva cuenta el tema del empleo ocupa titulares, y no es para menos, la agenda económica es fundamental para un Estado que quiere resolver sus distintas problemáticas, desde los asuntos de dinero y calidad de vida, hasta los temas que parecen insalvables, como la delincuencia o las adicciones.

Una sociedad que avanza en lo económico, es una sociedad que progresa, en cambio una que está estancada en la materia, es una que padece múltiples problemas como atraso, subdesarrollo y frustración.

Tener un trabajo productivo es el eje del desarrollo de todo individuo que aspira a ser apreciado por sus talentos y capacidad, quienes no tienen oficio ni beneficio, al final de cuentas terminan por colarse en el lado negativo de la comunidad.

Al final la lucha por la supervivencia provoca todo tipo de reacciones positivas en una sociedad que abre oportunidades y negativas en una que hace lo contrario.

En lo básico y en lo complejo la economía es el principio y fin de todo, y tener trabajo o actividad productiva es lo que termina por definir al individuo, su aportación a la sociedad, en pocas palabras su utilidad como individuo.

El trabajo dignifica, trabajar nos hace libres.

El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó el martes ya tarde que el mes de febrero fue uno particularmente importante cuanto a generación de empleos, con 154 mil a nivel nacional pero con 13 mil 218 en el caso particular de Sonora, lo que marca un momento particular en la estadística, pues repunta la generación de empleos un 5 por ciento en el segundo mes del año.

De hecho con estos empleos que se suman de 3 mil 800 de enero, Sonora alcanzó 17 mil nuevos puestos generados en el primer bimestre del año, un dato realmente vigoroso, que refleja lo que ya hemos llamado en este espacio como el “Sonora Moment” y que coloca al Estado como una Entidad que se coloca en la punta del empuje económico del país a partir de una estrategia bien ejecutada de atracción de inversiones y con un plan de desarrollo que comienza a dar resultados.

Sonora alcanzó por primera vez los 590 mil 500 puestos de trabajo formales, que son reales y tangibles, y que se traducen en una lógica de mayor calidad de vida a partir precisamente de que la gente tiene trabajo, y en especial tiene perspectiva de que trabajando duro se puede progresar.

Ayer la gobernadora Claudia Pavlovich en el marco del Día internacional de la mujer, ofreció un discurso en el que subrayó ese resultado, hablando precisamente de impulsar a Sonora y de como se ha topado con obstáculos y retos extraordinarios y uno a uno los ha ido salvando.

Es importante revisar la visión de la jefa del gobierno estatal, pues muchos con facilidad se irían al triunfalismo y dirían ya estamos del otro lado, el dato de empleo para febrero y el auge económico que pasa Sonora, es realmente importante, sin embargo eso no significa que nuestros problemas se hayan terminado.

Es más, me atrevería a decir que las cosas son al revés; una vez que Sonora ha recuperado el ritmo que le corresponde, ahora comienza el trabajo de a buenas, pues se trata ahora de darle el nivel al que los sonorenses aspiramos.

Pese a ello, es importante detenerse en el dato, 13 mil 500 empleos no es algo fácil de hacer, implica confianza, representan mucho esfuerzo de promoción y gestión de las inversiones y de darle continuidad en los hechos a las cosas.

Se llama pasar de las palabras a los hechos.

Por cierto la delegación del IMSS en Sonora estuvo muy atenta al asunto, personalmente Miguel Jiménez Llamas revisó las cifras, que originalmente señalaban 13 mil 500 empleos a partir de cálculos econométricos, el dato oficial terminó por diferir por unos cuantos, y es que los números no mienten; el Seguro Social es la fuente formal al respecto, ellos presentan el reporte y se aseguran de que se cumpla con las obligaciones patronales, y la verdad es que para ellos rebasar los 590 mil trabajadores asegurados permanentes también representa todo un reto, en especial en la cuestión de la prestación de los servicios de salud.

***

Muy pronto se tendrán los resultados del viaje que una delegación de Sonora emprendió a Toronto, Canadá; con motivo de la Convención Minera de ese país, el encuentro de minería más grande del mundo y en el que se reconoció el papel de nuestro Estado como el mayor aportante en términos de valor y volumen a la industria extractiva de México.

Ahí el secretario Jorge Vidal, así como el Clúster Minero de Sonora y la Asociación de Ingenieros en Minas, Geólogos y Metalurgistas, además de las principales empresas que operan en la Entidad.

Un dato importante es que hoy por hoy México en el mayor productor de oro del mundo, y siendo Sonora el mayor productor de oro en México, nos podremos dar una idea de donde andamos en términos de impulso.

