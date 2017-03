Sin el vital líquido los habitantes de La Bocana, Los Viejos y El Salitral: Ayala



Por: Bernardino Galaviz

HUATABAMPO.- Debido a la descompostura de la bomba que desconocen por qué no ha sido arreglada, ya sea por falta de refacciones que no han podido encontrar o por falta de dinero, “ya llevamos alrededor de dos meses sin agua, a pesar de que aquí cerquita está el pozo”, declaró María del Carmen Ayala Gonzales.

Informó la vecina de la comunidad indígena de La Bocana que del pozo que tienen ahí se surtían las comunidades El Salitral y Los Viejos, que igualmente están sufriendo, “porque nomás nos mandan una pipa y apenas medio llenamos los baldes y muchos más ni alcanza tan siquiera un chorrito, porque somos muchos”, indicó.

Señaló que el director del agua potable ni sus luces; nomás lo escuchan por la radio de que no hay dinero y que pasen a pagar a las oficinas en Etchojoa, porque hay muchos morosos que deben mucho, manifestó Ayala Gonzales.

“Pero qué vamos a pagar contestó, si nunca hemos tenido el agua constante, ya que durante todo el año, cada rato se va el agua y cuando hay, sólo salen unos chorritos y durante horas, teniendo que hacer hoyos para medio poder agarrar unos tambos de agua”, mencionó.

Destacó que en una de las tres comunidades hace dos años se detectaron brotes de unas enfermedades infecciosas; no dijo cuáles son, porque no es enfermera, pero si anduvieron vacunando y decían que hasta habían puesto un cerco para prevenir las enfermedades, destacó.

“Somos comunidades indígenas muy pobres, casi no hay trabajo, a’i tenemos que andar pepenando frijol para medio alimentar a nuestros hijos, por eso es que una gran mayoría debemos el agua, y ni para cuándo tener para pagar, porque todo está muy caro y también tenemos que mandar a nuestros hijos a la escuela”, subrayó María del Carmen Ayala Gonzales.