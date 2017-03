Por: José María Cerecer Sánchez

Álamos por su punto geográfico, debe esforzarse cada día más para atraer al turismo, estar hasta el final del mapa al pie de la sierra parece que le agudiza los sentidos y además tiene que buscar hacer las cosas bien. Ahora nos anuncia el FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE del 16 al 19 de marzo y esperamos que escojan muy bien sus carteleras, El Director de Turismo de Álamos RITO VALDEZ, es quien tiene que presentar buenas cuentas al final de este. Los temas para esta vuelta son la Educación y las Artes, pero además tendrán performers de conciertos musicales, danza, exposición de artes plásticas relacionadas al cine con artistas sonorenses, reciben apoyo del GobSon, vía Comisión de Fomento al Turismo que dirige HÉCTOR PLATT MAZÓN, termina el FAOT e inician con su Festival de Cine, pues si se duermen, el turismo los olvida.



GENARO OCHOA siempre ha navegado con la bandera de la izquierda hasta lograr ser el representativo de MORENA, pues es su Delegado Municipal, pero su tiempo se la ha agotado y ALFONSO DURAZO dirigente estatal, ya anda moviendo sus cartas para relevarlo, al menos que Genaro quiera hueso electoral en las próximas pizcas, entonces la dirigencia local le sería un estorbo y más ahora que andan de presumidos dizque porque han ganado mucha intención de voto en la ciudadanía.



Un orgullo para Navojoa es TERESA CHACÓN, quien durante toda su vida ha participado en eventos deportivos siempre destacando principalmente en atletismo, hoy ya presume ser la mujer invicta en el Serial Sonora de 5 kilómetros que promueve el Diputado EPIFANIO SALIDO PAVLOVICH, lo cual habla bien de la disciplina de esta joven, pero además se ha preocupado por que otras personas rompan su sedentarismo, ella siempre se capacita y su deseo es dejar una gran huella en el deporte navojoense, va por buen camino, además es una altruista instructora, equinoterapeuta, impulsora de belleza y nada más son algunas de las cualidades que tiene Tere Chacón.



Alguien que sin duda ha inquietado a muchos por su desesperado afán de ayudar a los afligidos es PRÓSPERO VALENZUELA MUÑER, ahora anda muy de la mano de SALAZAR MAGDALENA dirigente estatal de Sindicatos Independientes de Sonora, hasta dicen que le quiere quitar la chamba a GUILLERMO PEÑA ENRÍQUEZ de la CTM, alborotando a más empresas para que se adhieran a esta modalidad de sindicatos y pues si ya no le toca hueso en las próximas elecciones, cuando menos ya está trabajando para quedarse con la representación en el Mayo de esta organización sindical, esa es la tirada.



Alguien que tiene muy preocupado a muchos interesados por la historia de Navojoa es don LOMBARDO RÍOS IBARRA, quien ha sido impulsor en la búsqueda de las huellas del pasado, pues no pudo concretar el programa preparado para el aniversario del Museo Hu Tezzo, ya que en los arreglos que se hacían al lugar dio un mal paso y cayó fracturándose la cadera, lo cual lo tiene encamado, recordamos que este hombre ha sufrido múltiples caídas y fracturas de gran riesgo subiendo a los cerros en sus investigaciones, pero siempre vuelve a ponerse de pie, esperemos que esta vez ocurra igual y pronto lo veamos al profe Lombardo de pie y hablándonos de la importancia de respetar la historia de la región. Ánimo profesor.



¿Sabe usted lo que son dos meses sin agua en su casa? Lo dudo, pero los habitantes de La Bocana, Los Viejitos y El Salitral, sí. Quién sabe qué manos criminales los tienen al borde de la deshidratación colectiva, a pesar que cerquita tienen un buen pozo, los vecinos nos señalan que el Director del Agua “ni sus luces” nomás repiten por radio que no hay dinero, pero eso sí, que paguen los moroso en las oficinas de Etchojoa, pero si nunca han tenido suministro constante, pero el cobro sí lo quieren completo, dicen que el agua “cada rato se va” y cuando hay sale un chorrito, no cabe duda que al perro más flaco se le cargan la pulgas, no hay trabajo, pepenan lo que pueden en el monte para dar de comer a sus hijos, es una calamidad que nadie quiere ver. Opino