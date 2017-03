Un 8 de marzo con mujeres empoderadas

Por: Demian Duarte

Este 8 de marzo, las mujeres del Estado vivirán de nuevo una jornada de afirmación de sus derechos, en el marco del Día Internacional de la Mujer, y de nueva cuenta las circunstancias serán particularmente especiales. Usted lo sabe, desde que asumió el Gobierno Claudia Pavlovich Arellano, el asunto de la igualdad y equidad de género, se convirtió en uno de los temas de interés público.

Es evidente que tiene que ver con la política y visión de la primera mujer que llega a gobernar Sonora y la única en estos momentos que encabeza una administración estatal de Gobierno en México. Se ha hecho camino al respecto, y en ello las 13 diputadas que integran el Congreso del Estado de Sonora han tenido mucho que ver.

Digamos que al ser una política sensible en el entorno estatal, el asunto de la paridad entre mujeres y hombres, ha encontrado en el poder Legislativo el terreno propicio para avanzar.

Usted sabe, del año pasado a hoy ya se legisló sobre la paridad sustantiva al respecto de la definición de candidaturas, tanto a posiciones en el Congreso, como también en las alcaldías, de modo que es de esperarse que para el 2018, veamos surgir a un grupo importante de mujeres candidatas en todos los rincones de Sonora, y no descarte usted que veamos además una mayoría legislativa ya no de algún partido, sino de damas en el Congreso, además de mujeres alcaldesas en municipios como Hermosillo, Ciudad Obregón, Guaymas, San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco por mencionar algunas, aunque es evidente que ante la multitud de mujeres que participarán en las elecciones, veremos el caso repetirse en muchos de los 72 municipios de Sonora.

Debo decir que me agrada el empoderamiento que poco a poco se ve de parte de las mujeres, quienes a diferencia de los políticos varones, han enseñado una sensibilidad especial al respecto de temas en los que difícilmente reparan los políticos tradicionales.

Está claro que tiempos traen tiempos y que el ascenso de Claudia Pavlovich al poder vino a cambiar la lógica de todo lo que se había venido haciendo en Sonora a este respecto.

Ahora, es importante señalar que no todo está resuelto, y que Sonora sigue ocupando el nada honroso cuarto lugar en violencia intrafamiliar, donde regularmente las mujeres son las víctimas, también es importante ver que a pesar de que disminuyeron los casos de feminicidios al inicio de año, eso no significa que el tema está resuelto.

Hay trabajo interinstitucional, el Instituto Sonorense de la Mujer con Blanca Saldaña realmente se ha puesto las pilas, y el Gobierno Estatal ha venido cumpliendo con las recomendaciones que se le hicieron para abatir esos problemas.

Sin embargo las mujeres siguen siendo vulnerables, es evidente que las damas en la política no la sufren o la padecen, pero persiste una situación de violencia económica, en contra de las mujeres, que va desde sus centros de trabajo, donde se les paga menos por hacer el mismo trabajo que sus pares hombres, hasta en los hogares, donde no se les respetan sus ingresos, ni se les entregan regularmente las pensiones familiares a que tienen derecho.

La diputada Angélica Payán García, quien es presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, presentó la semana pasada una iniciativa de Ley precisamente para frenar ese tipo de violencia a las mujeres, asunto que es central, porque si queremos empoderar a las mujeres, tenemos que comenzar por darles independencia, y en este asunto la cuestión económica es central.

Al final del día podremos decir este 8 de marzo, que en Sonora se ha avanzado en la materia, pero sin duda queda mucho camino por recorrer.

Hago votos porque ninguna mujer vuelva a ser víctima de un caso de violencia, sin embargo al ser este tema imposible de alcanzar, quisiera ver más comprometidas a las autoridades y poderes de Sonora en este asunto tan sensible.

No olvidemos, todos tenemos madre, hermanas e hijas y ellas al igual que el resto de las mujeres, son víctimas en potencia.

***

La diputada Flor Ayala Robles Linares, presentó el domingo pasado una singular y atractiva propuesta para promover la lectura, en un concepto llamado “Que florezca la lectura”, un gran tema, pues si queremos realmente que nuestra sociedad avance, necesitamos hacer que los libros y la cuestión de leer se conviertan en necesidad orgánica de los individuos, en materia general de nuestros niños.

Leer, como bien dijo la diputada por Hermosillo, es la posibilidad de aprender, de viajar, de conocer otros mundos y vivir otras vidas, sin necesidad de ir más allá del sillón. La diputada ofreció poner libros donde se requieran, y agregar uno por cada libro que se done a su proyecto y abastecer así a bibliotecas, escuelas y círculos de lectura.

Abrazo la propuesta de la diputada Flor Ayala y sobre todo le felicito por su compromiso con la lectura y las letras. Ese es el tipo de propuestas que pueden hacer que nuestros políticos crezcan, porque son iniciativas que tienen verdadero impacto en la sociedad.

Correspondencia a [email protected]

En Twitter @demiandu

En Facebook Pasión por los Negocios