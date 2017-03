Trabajo, educación y esfera política: La mujer

Por: Ma. Guadalupe Vázquez

En la vida contemporánea la equidad de género y el rechazo no son impedimento para que la mujer sobresalga en la educación, en los cargos de representación pública y en los puestos de dirección empresarial.

EQUIDAD DE GÉNERO NO ES BARRERA PARA LOGRAR METAS

La contador público María Teresita Yescas Enríquez, actual tesorera municipal de Navojoa, quien desde los 15 años ha trabajado, asegura que “la vida no es difícil por género, cada quien se forja su propio camino; sea hombre o mujer, depende del interés, desempeño y responsabilidad que uno tenga hacia su trabajo o función que represente”.

Expresó: “El género, para mi opinión, no es una limitante, ya que a pesar de las limitaciones que hubo años atrás, mujeres sobresalieron a través de la historia, y así como lo hizo una o dos, lo podemos hacer todas, incluso a partir de los 50 ha habido más apertura, por ende hay más espacios ocupados por la mujer”.

Destacó que la situación es similar para hombres y mujeres. Los hombres también han sobresalido, y no todos, sólo los que han hecho un buen desempeño en su labora.

“He estado alrededor de la política, pero tras bambalinas, me gusta mi función, y asumir un cargo político por ahora no está en mis planes”, aseguro la funcionaria.

La tesorera ha desempeñado cargos públicos desde 1982 y 1984 al servicio docente, como subdirectora de DIF, en una empresa privada, y administrativo en el Centro de Salud de Navojoa, en la Jurisdicción Sanitaria No. 5, y ahora como tesorera municipal.



DOÑA “TENCHA” CONQUISTA LA VIDA. VENDIENDO CHUCHULUCOS SACA ADELANTE A SU FAMILIA

Desde hace 24 años, Hortensia Yocupicio Sombra, “La Tenchita”, 61 años, se dedica a vender chucherías, limones reales, frituras, papas e incluso tamales cuando junta dinero en las escalinatas de Palacio Municipal de Navojoa; además, cuando hay bailes en la ciudad saca su carrucha con mercancía. Por medio de este informal empleo ha podido sacar adelante a sus nietos y ahora a su esposo.

“La vida no ha sido fácil”, asegura, pero tras la promesa de un amor eterno hacia mi familia y las expectativas de mejorar las condiciones de vida, “Tencha” optó por emplearse y ayudar a solventar las necesidades de alimentación y vivienda.

Mientras muchos funcionarios y servidores públicos se alistan cada día para acudir a trabajar en sus oficinas, Hortencia alista su canasto para salir a conquistar la vida. Con su caja surtida y la mejor disposición para atender a sus clientes, los cuales, asegura, sin ellos no tendría el sustento para sacar adelante a su hija, sus tres nietos, quienes estudian, además de su esposo, quien desde hace ya más de un año en cama por su enfermedad.

Hasta hoy Hortensia es el pilar de su hogar, y asegura que sus nietos le dan al fortaleza de salir cada día a trabajar y conseguir el sustento.



LA VIDA NO ES FÁCIL PARA LA MUJER, HAY QUE LUCHAR PARA TRIUNFAR

Olga Cecilia Torres Ramírez ha sobresalido luchando contra el estigma de que las mujeres deben casarse y formar una familia.

“Toda mi vida trabajando para subsistir, primero al ser la mayor de nueve hermanos, ya que mi padre decía que la mujer no debe estudiar tanto, sino casarse y ser mantenida por su marido. Mi ambición fue estudiar y desde los seis años vendía dulces para poder estudiar. Tras mi fracaso matrimonial y luchar contra el estigma de madre soltera, me decidí a ser fuerte, luchar, trabajar hasta lograr tener una familia un trabajo”.

Con la llegada de su segunda hija, Franchezca Halexxa Barba Torres con diagnóstico de discapacidad, “inicié una lucha contra la discriminación y el muro de la gente por tener un niño con discapacidad, y esa situación me hizo todavía más fuerte ante las adversidades y críticas, y gracias a Dios por darme fortaleza y sabiduría hemos salido avante en todas las pruebas que la vida y el ser humano nos ha presentado”.

Destacó que lo más importante es la actitud ante la vida, eso es determinante, ya que no hacen falta las cosas materiales para subsistir en este mundo, son más necesarios principios, valores y lo espiritual.

Agregó que para ella son importantes los lazos de amor, amistad, unidad, fortaleza, la familia para enfrentar la vida actual.

Actualmente, Olga Cecilia se desempeña como jefa de vendedores en vía pública de Sindicatura.