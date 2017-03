Por: Miguel Ángel Vega C.

Ayer anduvo por estas tierras el coordinador de la bancada priísta EPIFANIO SALIDO PAVLOVICH, quien ofreció una rueda de prensa acompañado de la presidenta en turno de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, BRENDA JAIME MONTOYA y otros legisladores locales. Tras las preguntas de los reporteros, salió a relucir el tema del transporte urbano que aquí en Cajeme está que arde y confirmaron la llegada de 80 unidades, sin precisar cuándo, al aclarar que ese es un asunto que le compete al director del área LUIS IRIBE MURRIETA. Pero sí dejó claro que el transporte es una prioridad para la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, quien incluso metió una iniciativa para bajarle el 50% ciento de prerrogativas a los partidos políticos, con el fin de destinar ese dinero al subsidio del servicio y poder de alguna manera resarcir en parte los efectos demoledores que ha provocado el gasolinazo en la sociedad en general y sobre todo entre los que menos tienen. Por cierto, el gusto grande de saludar a la mera mera de Comunicación Social de la bancada tricolor en el Congreso LUPITA ORDUÑO GARCÍA, quien por su experiencia se maneja en el cargo como pez en el agua……………

Y ayer se armó un señor mitote en el caso de los dos individuos que encontraron ejecutados en la calles 2 entre 200 y 300, a un costado del fraccionamiento Cedros. Resulta que una voz que habló al teléfono del C4, a donde generalmente entran los reportes de la ciudadanía, indicaba que los dos cuerpos habían sido tirados en el lugar por dos patrullas de la Policía Estatal de Seguridad Pública(PESP). Primero una y luego la otra. Al conocer la superioridad ese reporte de inmediato ordenaron una exhaustiva investigación al respecto. Empezaron por una de las patrullas de la que el reportante proporcionó el número, misma a la que reconcentraron al área de Periciales de la Comandancia de la PEI en las calles Yaqui entre Sufragio Efectivo y Jalisco, donde se supone que la analizaron a fondo. Minutos después se trasladaron al lugar del encuentro de los cadáveres para checar el rodado del auto que llegó a tirarlos. El asunto es que de momento quedó descartado que hayan sido los elementos quienes tiraron los muertitos ahí, sin embargo, entrevistamos al respecto a dos altos jefes y nos dicen que el asunto no parará ahí, sino que hoy checarán las cámaras colocadas en el trayecto a ese lugar, con el fin de ver si pasaron esas dos unidades con ese rumbo y por supuesto la hora será fundamental. El caso es que hoy se perfila la visita del procurador RODOLFO MONTES DE OCA a Cajeme, con el fin de analizar el caso y supuestamente emitir un veredicto y muy posiblemente dar una rueda de prensa. Según los altos jefes hay muchas vertientes del caso que no deben descartarse, por la gravedad que implicaría si esto fuese verdad y además es importante para la corporación que esto quede debidamente aclarado por cuestión de imagen, es decir, en la sociedad no debe quedar ninguna duda, aunque a decir verdad, en estos tiempos y en la descomposición social prevaleciente, será difícil porque la gente le perdió la confianza a las instituciones. Por un lado dicen que debe investigarse la posible clonación de patrullas, por parte del crimen, para embroncar a los agentes, que según los jefes están presentando trabajo y eso significa pisar callos, luego entonces de ahí puede provenir esa llamada telefónica. Pero tampoco se descarta la corrupción de uno o varios agentes, dado que actualmente por dinero se cometen atrocidades inéditas. Y precisamente eso es lo que no se debe descartar, finalizaron diciendo los altos mandos, que nos pidieron no revelar sus nombres por obvias razones………….

Nos comentaban unos especialistas en política, de esos que ven los toros desde afuera del ruedo, que priístas y panistas le han subido los bonos al Peje ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, por la sencilla razón de que en estos tiempos la gente está bien informada y sabe que los golpes que le lanzan es porque será el principal enemigo a vencer en las próximas elecciones presidenciales del 2018. Y si los jarazos llegan del PRI y del PAN al dueño del Rancho La Chingada le va mejor, porque millones de mexicanos saben de la existencia del PRIAN que ha gobernado el país desde la gestión de GUADALUPE VICTORIA a la fecha y la gente no sólo sabe, sino que ha sentido en carne propia cómo es que la mafia del poder cada vez es integrada por menos miembros que viven en la opulencia, en tanto los pobres pasan de 100 millones, de los que casi 60 padecen la extrema pobreza. Por eso AMLO tanto se fortalece con comentarios en contra de priístas y panistas, como con miembros inconformes de ambos partidos que están emigrando a MORENA, aunque ¡¡aguas!! porque extraoficialmente se habla de que López Obrador formará parte de la película Lomas Taurinas Dos.