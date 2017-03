8 de marzo, Día Internacional de la Mujer

Por: José María Cerecer Sánchez

Desde luego que para la mujer, no ha sido fácil sobresalir, sobre todo en un mundo de hombres, su Diario en el Mayo, salió a preguntarles a algunas mujeres, cómo es que se sienten con la equidad de género en sus respectivos ambientes, MARÍA TERESITA YESCAS ENRÍQUEZ actual Tesorera Municipal, nos dijo que trabaja desde los 15 años y que por ello, la vida no debe ser difícil para ninguna mujer, que cada quien se forja su propio camino y que el género para ella no es una limitante, muy bien Teresita. Desde luego que las hay que han incursionado en diferentes niveles económicos. Mary Kay empresaria de cosméticos decía, “Todo logro, grande o pequeño, empieza en tu mente”.

Otras sacan a su familia vendiendo chuchulucos, trabajando como sirvientas, como investigadoras, como ejecutivas o hasta estando presas. Pero sí es cierto, muchas navegan contra corriente, sobre todo cuando son abandonadas por sus parejas y tienen que salir adelante como madres solteras o cuando tienen hijos con cierta discapacidad, al final de cuentas, terminan siendo más fuertes que los demás. Coco Channel alguna vez dijo “Cuantas preocupaciones se pierden cuando alguien decide no ser algo, sino alguien”. Felicitamos a todas las mujeres, pero sobre todo abrazamos sus ideales, en este año la ONU define este día con el siguiente tema, “Las mujeres en un mundo laboral en transformación: Hacia un planeta 50-50 en 2030”.

Alguien que ya siente la soga al cuello por el aumento de los insumos pero sobre todo de las gasolinas y el diesel es ANTONIO MENDOZA, Presidente de Transportes Integrados de Navojoa (TINSA), pues ya anda haciéndole eco al incremento a las tarifas del transporte urbano, aunque no la tiene fácil, sobre todo ahora que está como pausada la posibilidad de alza, él sigue metiendo su cuchara, a ver si se la autorizan y así estar menos ahorcado.

Llega la Cuaresma y la raza se mueve de aquí para allá y viceversa, para esto necesitan lugares donde les vendan comida y ahí está el asunto, algunos lugares de esos mandan a los hospitales a mucha gente pues carecen de la elemental higiene, para que eso no pase, ya se andan verificando donde haya ese folklor, pescaderías, aguas frescas, aguas purificadas, taquerías, restaurantes, chicharroneros, choriceros, queseros, paneleros, venta de frutas, frituras y verduras, tortillerías, sabriteros y churreros en la vía pública, así es que váyanse atrincando los matías, pues ahí les va la Secretaría de Salud, cuyo mandamás es el Dr. GILBERTO UNGSON BELTRÁN y viene con todo.

Los que sí ya empiezan a vérselas negras son LOS TABLAJEROS y es que durante esta cuaresma,por asuntos de costumbres y de religiones,las familias consumen más productos del mar que otra cosa,de tal manera que se reduce la matanza y desde luego que la venta,estos caen hasta en un 40%,pero lo mejor de todo es que cuando estos 40 días pasan,todo se regulariza. Por eso los carniceros deben guardar sus pesos blancos, para cuando lleguen los días negros.

Pero la Cuaresma como sirve para irse de reventón a las playas, también sirve para construir jóvenes con fortaleza espiritual, tal y como lo hace el GRUPO JUVENIL KAIROS de la Parroquia del Carmen, realizan una serie de actividades para mantener a los jóvenes unidos y trabajando en cosas sanas, pero lo mejor de todo es que estos chavos, jalan a sus papás a participar en algunas actividades también, para que no se nos descarríen o como quien dice, les regresan la peonada.

Por otro lado LOS CONTIS ya empiezan a vibrar, las etnias con sus usos y costumbres se transforman. Suenan los tambores, las flautas, violines y tenábaris, los chapayecas a las calles y las cantoras a la iglesia, todo se hace con mucho respeto, fe y devoción, vuelven a repiquetear las campanas de los templos, los fiesteros ya han preparado los ceremoniales, luego se observa que maestros rezanderos, cabos, pilatos, capitanes y mandones, celan el desarrollo de la ceremonia, esto se repite puntualmente cada año, es la Cuaresma. Opino.