Vicente Fernández responde a rumores de su muerte

Recientemente se dio a conocer que Vicente Fernández atraviesa dificultades de salud, lo cual causó preocupación entre sus seguidores en redes sociales.

Naturalmente esto causó rumores acerca de su pronta muerte, por lo que “Chente” tomó su cuenta de Instagram para responder a las noticias falsas:

“¿Quién me odia tanto que cada 8 días me están matando? ¡Mejor que venga y me mate en persona!”, escribió el intérprete de “Por tu Maldito Amor” en una fotografía donde se muestra muy sonriente.

Dicha publicación le trajo muchos comentarios y buenos deseos de sus fans como “que tengas mucha vida para que sigas cantando tus canciones tan lindas” o “único y lo queremos por y para siempre”.

Además afortunadamente Alejandro Fernández, reveló hace poco en una conferencia de prensa para el estreno de su disco “Rompiendo Fronteras” que su papá se está recuperando de los problemas de espalda por los que está pasando.

Vicente Fernández luce con el rostro un poco hinchado por el sobrepeso y por la cortisona que consume desde hace varios años tras ser diagnosticado con cáncer, pero continua con su larga trayectoria artística grabando un disco con su hijo y disfruta del lanzamiento musical de su nieta Camila Fernández.