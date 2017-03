Por: Miguel Ángel Vega C.

Qué linda sacada de trapitos al sol le pegó la diputada federal panista MARÍA CONCEPCIÓN RAMÍREZ DIEZ GUTIÉRREZ al actual dirigente nacional del PAN, RICARDO ANAYA CORTÉS. Y de paso se llevó entre los pies al secretario general DAMIÁN ZEPEDA VIDALES, sonorense, por cierto. La dama, claramente sin pelos en la legua, ni tapadera de nadie, denunció que cuando Anaya fue coordinador de la bancada panista en el Congreso de la Unión, se detectó un faltante de 20 millones de pesos, y hace poco los llamaron para decirles, en reunión de pitufos, que ya no había problema con ese faltante porque la Junta de Coordinación Política, integrada por legisladores de varios partidos, ya había aportado no sólo 20, sino 30 millones para cubrirlo, lo que calificó como una mentira, porque actualmente nadie de nada sin que haya algo a cambio, vaya ni el saludo, dijo. Donde embarró a Zepeda Vidales fue al decir que cuando se descubrió ese faltante, éste era su compañero diputado (de Anaya) en la misma Legislatura, donde pidió licencia para irse a competir por la alcaldía de Hermosillo (donde lo hizo morder el polvo el priísta MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ). Pero de ahí lo rescató RAC y se lo llevó a la secretaría general del blanquiazul, donde siguen operando juntos, claro, poniendo en vergonzosa tela de duda sus formas de trabajar, arremetió la fémina. Dentro de los comentarios que hace María Concepción, dice que hubo quien le dijera: “Conchita, no estés denostando”, pero ella respondió que no está denostando, sino solamente narrando una realidad que le tocó vivir en la bancada de su partido en el Congreso. Y donde terminó de joder al aspirante a la Presidencia de la República, es donde lamenta descubrirle ese faltante a un panista que hace tanto alarde de la rendición de cuentas, que ha criticado en políticos de otros partidos. Y para cerrar con broche de oro, mencionó que el no denunciar estos hechos sería tanto como convertirse en cómplice. Indudablemente estas críticas son muy serias y comprometedoras para ella, cuando se trata de su dirigente nacional y aspirante presidencial, pero no debemos olvidar que en el PAN el terreno se está calentando con eso de la sucesión del 2018. Y si es una dama la que denuncia, habría que pensar en que también es una dama, en la persona de MARGARITA ZAVALA DE CALDERÓN, la principal adversaria interna de Ricardo Anaya, y da para concluir que se trata de fuego amigo. Pero en fin, allá ellos; lo cierto es que a estas alturas ya habrá quienes estén pensando en convertir esa denuncia en una escopeta recortada, calibre doce, lista para dispararla el día de las definiciones al interior del panismo nacional, en torno al cambio que se acerca en Los Pinos. En todo caso, ya lo veremos………

Y quienes creían que los bonos políticos del sonorense MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA andaban por los suelos, están equivocados, porque como ya se ha difundido en diversos medios de comunicación, el sábado recibió un reconocimiento, nada menos que de manos del presidente de la república, ENRIQUE PEÑA NIETO. Aquí hay varias lecturas qué analizar, pero la más importante es la que involucra a la diputada federal SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ, quien prácticamente tiene asegurada la senaduría plurinominal, aunque la verdad si se avienta en Sonora por el voto popular, seguramente no habrá quien le gane. No hay que olvidar que ese escaño en la Cámara Alta es vital para el proyecto de Sylvana, con destino a sustituir a CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO en el 2021. De hecho, las estrellas han estado y siguen alineadas hacia ese rumbo, en cuyo proyecto seguramente la mandataria estatal apostará todas las fichas, y más aún si la oriunda de Magdalena conserva esa forma de gobernar, que le valió recientemente colocarse dentro de los cuatro mejores gobernadores del país, con un segundo lugar. Y en esto influyeron, por un lado, el hecho de haber levantado a Sonora de los escombros donde lo dejó GUILLERMO PADRÉS ELÍAS y, por el otro, el haberse mantenido en contacto constante con secretarios federales que le apoyaron a oxigenar la economía del Estado, trayendo nuevas inversiones que, además de empleos, general flujo económico. Luego entonces, si Claudia culmina su sexenio con ese ritmo de trabajo, se convertirá en portadora de la última palabra en términos de definición de candidatos del PRI a los diferentes puestos de elección popular, donde, por supuesto, dejará pavimentado el camino a sus sucesor o sucesora, rumbo al sillón principal de Sonora, donde el que sí anda por los suelos es el PAN, luego del tsunami padresista………

Ayer se supo, extraoficialmente, de la detención de un policía municipal, que rápidamente fue liberado gracias a la “amistad” estrecha con un empresario local.