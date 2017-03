Piden vecinos de la Leandro Valle que pasen camiones

Por: Francisco Minjares

Vecinos de la colonia Leandro Valle pidieron que el camión que llega hasta esa colonia pase con mayor frecuencia para cubrir con la demanda del servicio.

“Hay veces que me tengo que ir a agarrar el camión hasta la carretera porque el de aquí no pasa, para mí que ya tengo mucha edad sí es peligroso porque debo atravesar toda la colonia y ya me ha tocado que tropiezo con algo y me caigo”, indicó la señora María Eduviges Rodríguez, quien debe atravesar toda la colonia y un tramo despoblado para llegar hasta la Carretera Federal 15.

Este es un problema que los habitantes de esa comunidad tienen desde hace varios años, por lo que pidieron a las autoridades que tomaran medidas que den una respuesta satisfactoria a los vecinos.

“Nos pusieron la ruta mixta de la Leandro Valle y Malvinas pero no funcionó, tardaban más de una hora en pasar y nos llevaban hasta el Seguro y al Hospital General, llegábamos entumidos, creo que se tienen que tomar otras medidas porque esas no funcionaron”, indicó.

De acuerdo a las autoridades del transporte, los operadores no ingresan a la colonia después de cierta hora por los problemas de inseguridad que predominan en el sector, lo cual hace que la frecuencia de paso sea más lenta.