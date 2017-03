Nos quedamos esperando respuesta de la gente de la cuadra Mar-Brisa, por lo que concluimos en que no les interesó el reto lanzado por Chuy Millán y La Mexicana.

Por: David Vázquez

‚ÄúNi modo voy a tener que buscar otro sayo, porque el Profe Campas no se anim√≥‚ÄĚ, indic√≥ el menor de los Rabicanos.

Pero si hacemos memoria, tenemos que La Mexicana ya jugó con La Chapa, por lo que no descartamos una posible revancha, sobre todo porque los Chichos no andan buscando quien se las hizo, sino quien se las pagará.

Así como La Mexicana, hay más ejemplares que quieren ser parte del programa del 19 de marzo, fecha que sin duda quedará en la memoria de los carrereros y aficionados de la región, ya que para ese día se han concretado muy buenos compromisos, sobresaliendo los interesantes duelos entre Sonora y Sinaloa.

Tal es el caso de El T√≥toly, La Pom p√≥n, El Gitano, La Cebollita, La Camila, El Indio, El Gato Negro, El Pilare√Īo, El Souvenir, El Ocho, El Terco, La Bronquita y otros m√°s.

ESPERAN MATURITYS

En días pasados algunos carrereros y aficionados nos han preguntado sobre los maturitys que realizarían el Profe Campas y Rubén Russo.

Seg√ļn tenemos entendido se trataban de dos cert√°menes, uno que podr√≠a ser para los ligeros de la regi√≥n y otro para caballada de medio nivel.

Incluso podrían hacerse 3 justas, pues hay ejemplares regulares que tienen ganas de participar en un torneo.

As√≠ que se√Īores, s√≥lo es cuesti√≥n que la mancuerna Campas-Russo aterrice y afine detalles con los posibles participantes.

Por ejemplo el Maturity Al Tope podría ser en las 300 yardas, el de Medio Nivel en las 300 varas, mientras que el de caballada regular estaría bien en una tierra entre 150 y 200 metros.

Lo más importante es que en el Valle del Yaqui hay varios ejemplares listos, por lo que sería buen momento, para que en los meses de mayo y junio, sigan en la cuida y no decaiga la jugada de la región.

MA√ĎANA JUNTA

EN SAN ISIDRO

Les recordamos que los mi√©rcoles son de junta en San Isidro, por lo que la organizaci√≥n del ‚ÄúMajestuoso‚ÄĚ los espera a partir de las 5 de la tarde para afinar los √ļltimos detalles de lo que ser√° el programa del pr√≥ximo 19 de marzo; asimismo para que vayan amarrando a sus ejemplares para el 9 y 30 de abril.

En las mencionadas fechas habr√° m√ļsica de calidad, pues para empezar tenemos que el 19 amenizar√° La Sonrisa; La Ka√Īa lo har√° el 9 de abril, mientras que la cereza del pastel la pondr√° La Brissa el 30 de abril, en lo que ser√° el festejo de aniversario de San Isidro.

Pero eso no es todo, pues en las tres fechas alternaran grupos norte√Īos y m√ļsica de banda en vivo, por lo que la afici√≥n ya puede prepararse para tan atractivos eventos.

M√ĀS

INFORMACI√ďN

Continuando con lo sucedido en el Hipódromo de Hermosillo, tenemos que El Jamaiquino (11.87) de la Cuadra San Ignacio, dejó en el camino a ejemplares como El Kilate (12.04) de la Cuadra Capulín, La Camila (12.24) percha Encinas y La Curita (12.33) de la Cuadra La Nave.

El Cachorro (11.91) de la Cuadra Correhuela 2 superó a La Solin Dee (12.15) cuadra Siete Leguas, La Amore (12.48) Rancho El 21 y La Dama (12.62) de la B/V San Elías.

Por su parte El Carlos Slim (11.91) del Rancho Doble C dio cuenta de La Tucita (12.09) Cuadra Encinas, El Dubay (12.19) de la San Elías y El Vale (12.23) del Rancho Los Moros.

La Bufadora (11.96) del Rancho Doble C/Chiveros se impuso a La Reyna de Corazones (12.01) San Elías, La Catalina (12.18) SE/Coyote y El Dragón (12.57) del Rancho El 21.

Adem√°s tenemos a El Carlos V (11.98) del Rancho Doble C, El Milagro (12.04) San Ignacio, La Romana (12.24) del Rancho El 21 y El Rey de Oros con (12.40) de la cuadra La Noria.

El sexto invitado fue El Wasón de la cuadra San Ignacio dando cuenta de Miss Teller del Rancho Doble C, El Avión de la San Elías y La Dragónica del Rancho El 21.

En esa cuarteta no se registraron tiempos por una falla mecánica del teletimer del HH, por lo que se decidió que El Wasón sea un sexto finalista del Futuriy de 220 yardas.

Hasta ma√Īana.