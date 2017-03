Fortalecer el desarrollo regional de Sonora, parte del plan económico: Jorge Vidal Ahumada

Demian Duarte / Segunda parte

El proceso de expansión económica que vive Sonora además de contemplar a los sectores, incluye a todas las regiones de Sonora, y se hace cuidando no extender las capacidades, tanto de infraestructura, como de personal de que dispone la entidad, sostuvo Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía.

En la segunda parte de la conversión con Diario del Yaqui, el responsable de la conducción económica de la Entidad, recalcó que hay oportunidades para todos y que pronto se verá un resurgimiento de regiones como Cajeme y el sur de Sonora a partir de apuestas fuertes de empresas nacionales e internacionales.

Aquí el resto de la conversación:

—¿Cómo están manejando el crecimiento económico con el fin de no exceder las capacidades que tiene Sonora como Estado?

—Ese es un gran tema, porque podríamos tener la capacidad de programar el desarrollo y pensar que cada año vamos hacer tal o cual cosa en manufacturas o minería, pero la verdad es que queremos aprovechar el ritmo que traemos como Estado y aprovechar las fortalezas.

Las limitantes que pudiéramos tener vamos a enfrentarlas y para mí la más grande pudiera ser la mano de obra.

Hoy la dependencia está muy metida en nuevos proyectos con sectores que no habíamos tocado.

No habíamos buscando la necesidad de generar un ecosistema, para impulsar innovación y tecnología, o bien sentar a empresarios con las instituciones de educación para generar trajes a la medida de lo que necesitamos en egresados para proveer a las empresas con perfiles adecuados a sus necesidades de personal.

Esas acciones son necesarias para dar un desarrollo sostenido a mediano y largo plazos, y ahora lo estamos haciendo.

Yo la verdad siento que a este ritmo podemos responder a las necesidades que se tienen, precisamente porque el ritmo de egreso de estudiantes de 52 instituciones que existen en Sonora, es muy favorable a la evolución de nuestros sectores.

Ahora se trata de darles un nuevo enfoque para ir haciendo equipo entre escuelas y empresa.

En el caso del sector minero por ejemplo esa gran diversificación que vamos teniendo, nos da capacidad de crecer.

Ahora será importante entender que atrás de los grandes proyectos de inversión se desarrollan historias personales, vivienda, familias, negocios, es decir se genera una economía de consumo.

Y la respuesta inmediata que tienen las empresas privadas, que siguen apostando por Sonora, ahí está el caso reciente dude Grupo Sendero que invirtió 1,200 millones de pesos en una plaza comercial en Ciudad Obregón, o las cadenas de supermercados que siguen llegando a nuestras ciudades.

Atrás del desarrollo de proyectos de inversión, viene implícita la derrama de millones de pesos en sueldos y que eso permite darle una nueva dimensión a las ciudades, ya no es sólo Hermosillo, vamos incorporando a Cajeme, a San Luis, a Nogales.

El caso de San Luis Río Colorado es muy interesante, tenía 10 años sin mucho movimiento en industria, el parque industrial de hecho estaba frenado, y llega Flextronics a comprar Bose, y de repente entrar en auge.

Trajimos una textil era que se había ido, y que da trabajo a 700 personas, y tenemos otra que hace productos médicos, tenemos la llegada de una inversión inmensa que es Yazaki de Japón y que va a contratar 3 mil 500 personas en esa ciudad, en una nave industrial impresionante de 230 mil pies y que es impresionante.

Todo esto que se está dando trae atrás todo un movimiento de las economías regionales, y lo que hacemos es ahora vincular a las empresas que legan con las cámaras y organizaciones de empresarios de cada localidad, a fin de cruzar enfoques y que se entiendan en necesidades de proveeduría, para impulsar el desarrollo de la economía local.

Vamos fortaleciendo la estructura económica, vamos trabajando en innovación tecnológica y generando un clima favorable a la creación de empresas, a partir de ideas de los jóvenes, con el formato de Startups, que sus proyectos no se nos queden en el camino.

Es importante proveerlos de ayuda, de recursos y de impulso.

La verdad es que con todo este panorama que traemos, Sonora está avanzando.

—¿Que ven en Sonora las empresas de fuera?

—Nuestros atractivos están a la vista, logística, que es por el lugar estratégico geográfico donde nos tocó vivir, por la distancia con los mercados, lo que hoy le da competitividad a las empresas que se ubican acá. Acortar distancias así lo implica.

Seguridad, que es un factor importante, porque a pesar de situaciones particulares, tenemos un Estado que sobresale a nivel nacional, no tenemos secuestros por ejemplo, tampoco tenemos robo de combustible, no tenemos tomas clandestinas de combustible y vamos a avanzar en este aspecto.

Recursos humanos, tenemos jóvenes con capacidad, y es muy claro lo que ocurrió con Latecoere hace unos días, pues que hayan venido de Francia y Estados Unidos ejecutivos de empresas como Airbus y Boeing a premiar la calidad de la mano de obra sonorense, donde se hacen puertas para avión y arneses electrónicos, la verdad es que es un elogio a la calidad de nuestros trabajadores.

Esto va a repercutir, van hablar bien de Sonora en todo el mundo, y esto tendrá que resultar que sigamos sacando pescados o ballenas, que se vengan a invertir.

—En Sonora se hacen cosas que incluso son insospechadas, la industria instalada en la Entidad desarrolla proyectos de muy alto nivel, partes para avión, pero también para autos de los más avanzados…

—Si duda, lo hemos logrado, BMW, Mercedes Benz, los aviones de Boeing o Airbus, todos llevan partes sonorenses, lo mismo que las Cherokee de Jeep, que le compran a Yasaki sus sistemas eléctricos fabricados en Sonora y nos es poca cosa, esa empresa tiene 12 mil empleados y otros 3 mil que vienen, lo que muestra un caso de éxito.

Aquí se hace también alambrado para grandes maquinarias, por ejemplo en Agua Prieta se hace el arnés para los tractores de Caterpilar.

Pero no solo eso la industria de Sonora tiene un pie en el futuro, fui como sabes a Menlo Park, California con el proyecto de Lucid Motors a la presentación del auto Air, y es porque la alta proveeduría de Sonora les da lo que necesitan, por eso se vinieron a Arizona.

Y el asunto es que los autos de los que hablamos tienen incorporadas partes eléctricas fabricadas en Magdalena y Nogales. Incluso Tesla Motors le está comprando a la planta de Magna, que está aquí en Hermosillo, para sus partes de carrocería, pues su estampado caliente resultó indispensable.

Entonces vemos que todos los arneses, piezas, electrónicas, asientos y carrocería de los carros de Lucid y Tesla se están haciendo en Sonora.

—Las regiones de Sonora tienen un componente importante, Sonora es un Estado muy vasto, eso implica tener una visión periférica de fortalezas, capacidad, lo que se puede hacer y lo que no se ha hecho, me hablas de Hermosillo, Guaymas, Cajeme o San Luis ¿Cómo están articulando el trabajo para generar un esfuerzo de crecimiento equilibrado?

—Pensar en la dimensión y tamaños de Sonora es realmente una fortaleza más que una debilidad.

Tenemos diferencias importantes con otros estados, en donde las inversiones están muy dirigidas a ciertos centros urbanos, en Sonora resulta que tenemos ciudades que distan cientos de kilómetros entre ellas.

En mi presentación de atractivos, yo hablo de las fortalezas de cada región y ha resultado, por ejemplo el caso de Yasaki, ha sido ilustrativo, ellos están en la zona sur (Etchojoa, Bacum y Navojoa) y han funcionado muy bien, ahora miran al noroeste (SLRC), precisamente por la cercanía con California.

Hay otras zonas donde tenemos retos importantes, donde no es tan fácil, son 3, en especial la región de Navojoa, Huatabampo y Álamos. También la del Río Sonora, donde las necesidades son grandes y queremos poner una nave industrial y atraer inversión; y tercero está la zona de Cananea, a pesar de las minas y la presencia de mano de obra, tenemos problemas para captar otro tipo de inversiones, aunque vemos que el crecimiento de Agua Prieta va a incorporar a Cananea en su desarrollo industrial.

El plan es empujar más a esas 3 regiones en particular.

—Hablamos hace un momento de la relación con Arizona en la “Megarregión”, pero yo incluso lo ampliaría, existe una comisión Sonora-Nuevo México, y encima se ha puesto un pie en California, Los Ángeles en particular ¿Qué le espera Sonora en ese entorno?

—Es una parte de lo hecho. El enfoque de la alianza con Arizona es muy trascendente.

La “Megarregión” es precisamente eso, la manifestación de que dos estados vecinos pueden mantener y desarrollar su relación aún a pesar de las políticas que puedan venir de los gobiernos federales. El fortalecimiento de ese concepto va a continuar.

En la posibilidad de seguir creciendo inscribo a Sonora como nuestro activo.

El reto es ahora California, esa economía es todo un país y tenemos enfrente el mes de Sonora en Los Ángeles, que será en abril, en el entorno del Año de México en esa ciudad.

Hay una veta a explotar y desarrollar, el caso de California.

También tenemos el caso de Nuevo México, donde tenemos el asunto del gasoducto de Samalayuca-El Sásabe, en donde interviene esa Entidad de manera indirecta, y eso me lleva a señalar que tenemos un nicho de oportunidad con el tema de generación de energía.

—Hemos visto que de repente somos el Estado con potencial en energía, no sólo en fuentes renovables, sino también en fuentes tradicionales, a partir de la disponibilidad de gas natural, tanto CFE, como generadores privados tienen interés en Sonora ¿Cómo va el tema de energía?

—Sí ese nicho nos va a dar mucho de qué hablar. El hecho es que Sonora es un Estado muy rico en esa materia, nuestros recursos están jugando a favor, incluso el sol que por momentos nos agobia.

—El mensaje de la gobernadora en especial ha cambiado respecto al tema del empleo, señala que ahora van por proyectos que paguen mejor al trabajador ¿Qué hay al respecto?

—Una de las partes llamativas es la derrama en sueldos que dejen las empresas, y es fundamental el enfoque que damos a la atracción de inversiones, los empleados del sector de textiles son los que perciben menos, pero ahora que captamos proyectos de alto nivel y con un componente tecnológico adicional, implica también que subimos el perfil del personal requerido y que ya más que empleados de línea, necesitamos técnicos calificados, niveles de ingeniería y demás.

Vemos actores como el aeroespacial que nos da esa parte con el manejo de robots, eso te da un perfil especial del empleado.

La capacidad y la calidad implican costos distintos también la mano de obra.