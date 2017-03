Por: José María Cerecer Sánchez

¿El líder nace o se hace? Esta incógnita ya se ha despejado, hay líderes natos y hechos, los que se hacen en el caminar de sus vidas, es porque tienen una enorme capacidad de modificar su conducta pues el ser humano todo puede aprender. Atendiendo a esto último, es por lo que el Club Rotario de Navojoa, tiene 25 años organizando el Seminario de Rotary Para Líderes Jóvenes RYLA. El Presidente del Club Rotario de Navojoa JORGE LUIS CÁRDENAS y RAFAEL ROBLES, anunciaron a conferenciantes que les hablarán a jóvenes secundarianos, preparatorianos y universitarios de los motivos que mueven a un líder, como lo son Juan de Dios “Johnny” Quintero, Hugo Camou Rodríguez y el entrenador y motivador de los famosos niños triquis de Oaxaca, Sergio Ramírez Zúñiga.

Por cierto que los niños basquetbolistas internacionales echarán una cascarita contra chamacos navojoenses de su edad que va de los 12 a los 14 años, que estudian este deporte en escuelas de basquetbol locales. Todo es gratis para los jóvenes participantes así que ya veremos cómo se desenvuelve este singular evento.

Es bien sabido que los navojoenses han optado por disfrutar de las actividades al aire libre, tal es el caso de la práctica del HIKING, van y lo hacen principalmente en áreas protegidas, como el cerro del Tecolote en Álamos, exactamente en el cerro del NACACHARAME que es el más concurrido por estas fechas, sólo por mencionar algunos, y que bien que lo hagan por salud, además de sano esparcimiento, pero les queremos decir que no se pasen de cochinos, dejando basura en todo lugar por donde pasan las personas que no son así, tienen una constante queja, y no estamos hablando de cualquier basurita, de veras que se esmeran por dejar una gran cantidad de basura en zonas naturales, esto afecta grandemente a la flora y la fauna del lugar, es imperdonable que la gente no tenga conciencia de esto.

Y a propósito de basura, el Ing. MARIO FRAGOSO COTA Director de Servicios Públicos e Imagen Urbana, dice que recoge cuatro mil toneladas al mes de desperdicios que los navojoenses tiran (embolsada) en la ciudad y el área rural. Que están al 95% de la capacidad necesaria para estos menesteres, esto lo hacen con 12 recolectores auxiliados por cuatro dompes y dos veces por semana le dan la vuelta a todas las rutas y aquí es donde entran las dudas, es mucha el área para tan pocas unidades, pero bueno, eso dice él, agrega que tiene muy buen personal, sólo que sea por eso, de las colonias donde hay basureros clandestinos no dijo nada, que las luminarias que fallan no es porque se funden, sino porque los malandrines les roban el cableado de cobre, sobre todo en bulevares y colonias conflictivas, pero atrínquese, los vándalos son más comunes en las áreas rurales que en la ciudad, seguro que esto del robo seguirá, mientras haya quien se los compre que siga la tandariola.

Las escuelas al 100 siguen su marcha por ser programa federal, ADRIÁN ANTONIO VALDEZ LAM Delegado de la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora, en la Región del Mayo, dice que las mejoras que se le han hecho a la Escuela Primaria Josefa O. de Domínguez de la comunidad del Riíto, en el Municipio de Huatabampo, es producto de eso precisamente, Valdez Lam, un hombre netamente institucional ni duda cabe, porque de paso y siempre le agradece a la Gobernadora pero más a su jefe inmediato, el Secretario de la SEC ERNESTO DE LUCAS HOPKINS, pues sin su ayuda y respaldo él no fuera nada en esta vida.

Concursando en oratoria, declamación, pintura, canto, escultura y escolta, se arrancaron 12 planteles, a saber, 24 de Febrero,

Masiaca, Bacabachi, Tesia, Bacobampo, Bacame, Álamos, Basiroa,

Buaysiacobe, Villa Juárez, El Quiriego, Rosario y Tesopaco, todos ellos reunidos en El Júpare, este sistema la da seguimiento a los concursantes, pues los ganadores de ayer, van al estatal y los ganadores de esa etapa pasarán al nacional, así que hay tela de donde cortar, esta etapa la supervisó el profesor RICARDO FLORES CASTILLO, director del CECYTES del Júpare, los chamacos se van con todo y eso es bueno Ewi. Opino