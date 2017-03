Spot Blotch y Alternaria SP en trigo

Por: Federico Chávez Manjarrez

Muy buenos días a nuestros amigos productores, a los cuales les deseamos un excelente inicio de semana este lunes 6 de marzo. Un día como hoy, de 1479, se firma el Tratado de Alcáçovas, en que Portugal entrega a Castilla las Islas Canarias a cambio de posesiones en África Occidental; en 1836, en Texas, termina el sitio de El Álamo, cercado por mil 400 soldados mexicanos. Mueren los 187 voluntarios texanos, entre ellos Davy Crockett y el coronel Jim Bowie; y en 1869, en San Petersburgo (Rusia), el químico Dmitri Mendeléyev presenta una primera versión de su tabla periódica de los elementos ante la Sociedad Química de Rusia. Es la primera tabla coherente de las semejanzas de los elementos químicos, según sus masas atómicas. En ella aparecen los 63 elementos conocidos en esa época, en orden creciente de peso atómico… Y entrando de lleno con el comentario, nos llega información exclusiva, como siempre para todos ustedes, pésele a quien le pese, como a funcionarios de segundo y tercer nivel de Sanidad Vegetal y del Distrito 148 Cajeme, que ya se hicieron presentes los primeros casos de la enfermedad de Spot Blotch en el cultivo de trigo, así como nos llega un estudio y resultados que hizo un laboratorio respetable y confiable, como lo es el del PIEAES, donde en 14 piezas que se analizaron se detectaron y dieron como resultado muestras positivas de Spot Blotch, Fusarium Avenaceum, Bipolaris Sorokiniana, Cladosporium SP y Alternaria SP, por lo que ustedes saquen sus conclusiones y vean si lo que está pasando este año en el trigo no es de preocuparse, e incluso nos llega información que a las autoridades de investigación lo que está pasando este año en el cereal ya les preocupó, por eso se está analizando el problema del Yaqui a nivel nacional, contrario a lo que sucede con las autoridades sanitarias y agrícolas del Distrito 148 Cajeme, que prefieren callarse o minimizar el problema que se está viviendo este año y donde el mismo PEDRO FÉLIX VALENCIA ya lo había previsto en una reunión de trigueros, donde se analizaron varios aspectos como las horas-frío, riegos y agua, y el investigador PEDRO FÉLIX lo dijo muy claro aguas: Las condiciones están dadas para la aparición de la mancha café o Spot Blotch, y desde la semana pasada ya se detectó, así como otras enfermedades fungosas que ya están presentes, y a las autoridades sanitarias y agrícolas, como siempre, les pasa de noche o pretenden minimizar las cosas en un año atípico de trigo, dijo el mismo ABEL CASTRO GRIJALVA, quien se encuentra muy preocupado, ya que los costos de producción se están elevando y del ingreso objetivo no hay una modificación, y lo único que existe son los tres mil 750 pesos por tonelada… Por cierto, nos informa nuestro amigo MARIO PABLOS DOMÍNGUEZ que este día se llevará a cabo la reunión de Desarrollo Rural Sustentable, la cual será encabezada por el secretario de Agricultura, JULIO CÉSAR CORONA VALENZUELA, y el delegado de la SAGARPA en Sonora, JORGE GUZMÁN NIEVES, donde se espera que las dependencias de Gobierno reconozcan los costos de producción que se traen este año de entre 25 y 28 mil pesos por hectárea y de ahí partir a una propuesta real de ingreso objetivo para los granos, fibras y oleaginosas, toda vez que el Gobierno Federal no ha reconocido los altos costos y sigue empecinado en dar un monto de tres mil 750 pesos por tonelada para los cereales duros. Veremos este día qué pasa en esa importante reunión, donde están invitadas todas las organizaciones de productores. Por cierto, también este martes estará el secretario de Gobierno, MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA, quien se reunirá con directivos del Distrito de Riego e integrantes del Movimiento Ciudadano Por el Agua para analizar los avances de la licitación y obra de la desaladora Guaymas-Empalme-Hermosillo, donde recordemos que había un compromiso de licitarse la obra del Cochórit para noviembre y hasta el momento no hay nada. Con esto nos despedimos, deseándoles una excelente y provechosa semana.