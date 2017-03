Real el “Sonora Moment”; vive la economía etapa de auge

El funcionario dijo en entrevista que resulta esencial potenciar el crecimiento y continuar atrayendo inversiones

Existen condiciones para crecimiento sostenido en Sonora: Jorge Vidal

Por: Demian Duarte (Primera Parte)

La economía del Estado alcanzó lo que muchos ya llaman el “Sonora Moment” una nueva etapa de auge en la que se captan inversiones, se genera empleo, se abaten indicadores negativos y el Estado va ganando en competitividad, atractivo para la inversión e incluso en relaciones nacionales e internacionales.

Los sectores de la economía parecen funcionar, la captación de inversiones avanza a ritmo acelerado e incluso el Estado comienza a captar proyectos privados que le caen de rebote, porque en las entidades en que originalmente se proyectaron las condiciones cambiaron, o bien el entorno internacional obligó a cancelarlas.

El Estado tiene hoy un perfil distinto, la economía reportó un crecimiento de 7.5% al tercer trimestre del 2016 y el desempleo abierto se abatió, al presentarse una tasa de 3.5% la más baja en una década. Todos esos factores e indicadores son muestra clara que al Gobierno de Claudia Pavlovich Arellano el plan de desarrollo le está funcionando a partir de la recuperación de la confianza del sector privado.

Hablamos en exclusiva con el responsable de la ejecución del plan de empuje económico y la gestión de inversiones, el secretario de Economía Jorge Vidal Ahumada, quien adelantó que más allá de los resultados del primer año, Sonora sigue con el vuelo y podrá mejorar esos resultados.

Incluso el funcionar dijo en la Entidad que hoy por hoy la principal limitante de la Entidad parece ser un universo limitado en cuando a disponibilidad de mano de obra, situación en la que ya se trabaja en acuerdo con las universidades de instituciones educativas del Estado.

Sin embargo desde su punto de vista el Estado tiene todo a la mano para que ese momento de auge que se vive hoy, pueda extenderse y consolidar una etapa de desarrollo sostenido.

Aquí la plática con el secretario de Economía:

—Sonora pasa por un momento económico interesante, en lo personal lo he llamado el “Sonora Momment” a partir de lo que interpreta como una economía en auge ¿Qué percibes de lo que está ocurriendo?

—Tenemos que ver el antecedente, para mí lo más obvio es que se había roto el tejido social, al estar enfrentado el norte con el sur y olvidado el noroeste, o Nogales abandonado y Cananea, además de zonas menos desarrolladas como el sur o el Río Sonora, eso implica que cayera la confianza.

Al estar roto ese vínculo, eso también mandaba mensajes al exterior y el exterior nos decía que no quería venir a Sonora, porque sí bien es verdad que el sexenio anterior funcionó la primera mitad la gestión de inversiones y el desarrollo, al final, tuvimos serias consecuencias de esto que venía ocurriendo.

Yo creo que la idea haber diseñado esquemas para recuperar la confianza del inversionista nacional y extranjero, además del estatal, ha sido la base que detonó todo.

Podernos juntar sur con norte y las otras regiones del Estado y diseñar esquemas para el Estado, ha dado resultados.

Después diseñar esquemas para poder promover a Sonora en el ámbito internacional es otro factor que ha dado posibilidad de que empresas que ya estaban presentes pudieran crecer, en especial es porque ellos recuperaron la confianza en la viabilidad de Sonora.

El Gobierno de Claudia Pavlovich se metió en esa lógica y a partir de ahí los resultados se empezaron a dar.

Se empezó a invertir, se empezó a generar un fenómeno de economía en positivo, porque si vemos el marco general del crecimiento del país en 2016, no necesariamente se ve un escenario en el que el resto de México nos jale o nos incorpore al crecimiento, yo creo que básicamente tenemos una burbuja que se da en Sonora a partir de esos elementos.

—He visto indicadores muy alentadores, como el 7.5% de crecimiento en un trimestre del 2016 y la expectativa de como cierre ese año, además de la caída del desempleo abierto, y mes tras mes traemos reportes de parte del Seguro Social, que hablan de un crecimiento sostenido ¿Es posible sostener este ritmo?

—Yo te diría que es un buen inicio, enero simplemente nos dio más de 4 mil nuevos empleos y en la dinámica que trae el Estado, creo que las condiciones lo van a permitir.

Primero veo flujos seguros de inversión que viene llegando, se trata de inversiones federales que están en su ritmo, por ejemplo la carretera trae su dinámica propia, son 11 mil millones de pesos, que generan economía.

Luego se van a continuar construyendo las termoeléctricas de la CFE que ya están en proyecto, se concluyó Puerto Libertad, pero Empalme 1 y 2 están por arrancar su construcción y se tratase proyectos millonarios, y sí tú ves como se alimenta esa estructura de generación de electricidad a partir de los ramales del Gasoducto Sonora, me entenderás que se trata de proyectos de inversión en infraestructura que impulsan nuestra competitividad.

Y tenemos ramales en Hermosillo, Ciudad Obregón, Empalme y Guaymas, y vienen con valores de 10 a 12 millones de dólares.

Por otro lado los libramientos alrededor de las ciudades, en Ciudad Obregón y Hermosillo, que son proyectos de miles de millones de pesos y que son flujos seguros que se están dando.

Son grandes proyectos de infraestructura que se están generando y le dan empuje a la economía.

Por otro lado, tenemos flujos seguros en inversión privada, que aterriza de las promociones de inversión ya hechos, como los grupos Lala y Biofields, los crecimientos orgánicos de empresas maquiladoras en Nogales, además de Hermosillo y muchas están creciendo en inversión y empleos, tengo el caso de Flextronics e San Luis Río Colorado que ya creció a 4 mil empleos de 2 mil 500.

Esto es de la vida que traemos del año pasado, pero sí sumamos la parte de la energía solar, que trae inversiones que son una realidad, y que alcanzan 1 mil millones de dólares, son empresas ya con nombre y compromiso, como Acciona.

Y si a esto sumamos el presupuesto en gasto de inversión del Gobierno del Estado, que va dirigido a infraestructura y sí además añadimos el sector de comercio y los servicios, como los de comunicaciones o financieros, la verdad es que veremos reflejado un ritmo extraordinario este año.

—Pensemos en Donald Trump y su amenaza de eventualmente cancelar o cambiar el TLC. ¿Qué hacer?

—Supón que ante el entorno internacional adverso, el Tratado de Libre Comercio sea afectado o cancelado, al final de cuentas Sonora tiene relaciones comerciales de altura internacional, por ejemplo los autos aun con aranceles adicionales del 2.5%, la producción sigue siendo muy interesante.

Imaginemos el caso de la planta Ford y sus proveedores, con mil 400 autos de exportación, que va en gran parte a los Estados Unidos, pero que también s vende en Europa y Asia o Sur América, pues bien, México mantiene acuerdos comerciales libres de aranceles, e incluso podemos ir a la Unión Europea, en un acuerdo de libre comercio que no tiene Estados Unidos.

De esa manera podemos mantener nuestras exportaciones con alta competitividad, podemos vender carros, 20 o 25 por ciento más baratos que los fabricantes en Estados Unidos.

Ahora hay fortalezas insospechadas, por ejemplo está el caso de las grandes empresas que ya están en Sonora y que han decidido invertir o incrementar su presencia en Sonora a partir de situaciones diversas.

Ahí está el caso de la misma planta Ford, que decidió traerse el Focus a Hermosillo, un proyecto que ya es toda una realidad, y que incluso deriva de los temas del señor Trump.

Ford va a desarrollar nuevas líneas de producción, va a invertir fuerte en Hermosillo y hay ahí un nicho muy importante para atraer a los proveedores que al final tampoco se fueron a San Luis Potosí.

La otra empresa que también está modificando sus decisiones de inversión es Constellation Brands, que iba a invertir en Mexicali, aquí en el vecino Estado de Baja California para exportar a Estados Unidos cerveza Corona en especial, y que compró hace poco la la planta de Cervecería Modelo en Ciudad Obregón por 600 millones de dólares.

Y ese es un hecho importantísimo para Sonora, porque va a detonar la economía del sur de Sonora. Esta empresa que fabrica cerveza para el mercado de exportación, está saturada en sus operaciones en Coahuila, donde produce 20 millones de hectolitros y enfrenta problemas sociales y de abasto de agua.

Por eso se iban a ir a Mexicali, para producir ahí 15 millones de hectolitros con una inversión de mil 600 millones de dólares, por eso su plan era desarrollar Ciudad Obregón a un paso más lento; sin embargo, las condiciones cambiaron y van a apostarle fuerte a Ciudad Obregón, en lugar de, Baja California, y por eso están acelerando el paso en la adaptación de la planta, primero 150 millones para modernizarla, pero ahora se está sumando la lógica de la inversión de Baja, no hay nada oficial, sin embargo nosotros ya estamos preparados, desde la capacidad de abastecerles agua, pues cada litro de cerveza requiere de 3 litros de agua, y tenemos un nicho muy importante.

Nosotros estamos también agarrando inversiones de rebote, y para Sonora lo que importa es hacer la canasta, porque nosotros queremos las inversiones, así que de rebote también la canasta cuenta.

—¿Qué me cuentas del sector manufacturero?

—Ahí la clave es el sector aeroespacial, donde hay grandes oportunidades, tengo el caso de Chimtech, que trae hornos muy especiales para fabricar partes para los aviones y que sólo existirá en Sonora y en el Estado de Washington.

También hay otros pescaditos y una que otra ballena en estos sectores, que trae nichos importantes de desarrollo.

Además claro traemos estrategias para sumar a esos flujos de inversión, otras empresas consideradas grandes, yo tengo al menos otros 32 proyectos de gran inversión nacional e internacional.

Tengo el caso de Carlisle de Nogales, es una inversión de 38 millones de dólares, y que va a expandirse a una planta de 400 mil pies.

A la fecha ninguna empresa nos ha dicho “siempre no vamos a Sonora”, al contrario, cada vez sumamos más.

Todas vienen, y mira al ritmo que trae Sonora, si sumas la producción agropecuaria, que creció de manera importante, con sentido exportador y generación de valor agregado, podrás encontrar que nuestra economía está avanzando.

—¿En ese entorno la minería qué papel está jugando?

—La economía de Sonora está muy diversificada, sumo el caso del sector minero, que estuvo detenido por razones de precios y demanda, sin embargo hoy están de vuelta a toda marcha. Y mira Sonora es líder nacional aunque a la fecha solamente está abierto a exploración y explotación el 33 por ciento de nuestro territorio.

Tenemos un alto potencial de crecer, aquí tenemos el detalle del cambio de las reglas del juego en lo fiscal, que ahora aplica una modificación en la deducibilidad fiscal, les ha afectado antes el proceso se llevaba a cabo en el primer año y ahora se pasó a 10 años, cuando hablamos de inversiones realmente fuertes.

Eso nos detiene mucho el interés de nuevos inversionistas del sector.

A pesar de eso las minas presentes en Sonora están creciendo, por ejemplo está el caso de Fresnillo en su nueva mina “Abismo Centauro” en Caborca, donde van a invertir 200 millones de dólares, o Grupo México que sigue con inversión.

Además tenemos claridad de que se van abrir al menos otras 3 nuevas minas en este año.

Un caso es Autlán, con el proyecto “Lluvia de Oro”, y están ellos felices con mano de obra, seguridad, proveeduría y acuerdos con el Gobierno.

Tenemos en Sonora condiciones que impulsan la inversión y que les dan herramientas a las empresas para ser competitivas y ese entorno no tiene porque variar.

Los sectores hablan un lenguaje parecido todos, habla secretario de la minería y vemos inversiones importantes, las empresas han acelerado su capacidad de producción de cobre, somos líderes en producción de oro a nivel nacional y de lejos, porque Sonora es líder mundial en producción de ese metal, encima de ello está el proyecto de extraer litio, que estará en operación este año y está en manos de Bacanora Minerals, encima mejoraron los precios y esto les da mejores utilidades a las empresas.

Encima tienes una empresa como Laetecore, que fue reconocida por su cliente principal en Francia, Boeing, del cluster aeroespacial; lo puedes trasladar al sector de autopartes, que atrae a empresas proveedoras a partir de la decisión de Ford de traerse su proyecto a Sonora.