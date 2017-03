Muere la actriz Abril Campillo

Luego de tres años de luchar contra un cáncer de mama que más tarde hizo metástasis en el cerebro, la actriz mexicana Abril Campillo falleció hoy, a los 58 años, víctima de un paro respiratorio.

El deceso ocurrió a las 12:25 horas de este domingo, mientras permanecía dormida en su habitación, dentro de La Casa del Actor, en esta ciudad, lugar que la acogió en noviembre pasado tras estar internada durante varios días en el hospital, informó su hijo Michel Campillo.

“La cuidadora me dijo que amaneció muy bien, que estaba tranquila y que, incluso, desayunó. Después se quedó dormida y murió, al parecer fue un paro respiratorio. Mi madre ya estaba muy cansada y desgastada por todo lo que le causó el cáncer”.

A la actriz, quien participó en más de 50 películas y telenovelas, así como en obras de teatro y fotonovelas, se le detectó cáncer de mama en 2014. Dos años después le hizo metástasis en el pulmón.

A finales del año pasado la operaron para colocarle una prótesis de cadera y tornillos en la columna vertebral. Su rehabilitación nunca se concretó debido a que los especialistas le informaron que habían detectado células cancerosas en su cerebro, por lo que le auguraban pocos meses de vida.

“Mi madre murió pesando 30 kilos y todo su mal fue a causa de una negligencia médica porque el oncólogo que la trató durante cinco meses para combatir el cáncer de mama, le dijo que se había equivocado de tratamiento.

“Ella se empezó a sentir mal, pero el doctor nunca le hizo caso hasta que un día se desvaneció y cayó al piso fracturándose la cadera, por lo que tuvieron que operarla”, precisó.

Para ese momento, dijo, el cáncer ya estaba expandido en la médula ósea y en el cerebro. “Mi madre no pudo volver a caminar y eso le dolió mucho porque era su mayor ilusión antes de morir”.

De acuerdo con su hijo Michel, Abril Campillo no dejó pendientes, aunque le hubiera gustado que el cantante Luis Miguel le ofreciera disculpas por lo ocurrido cuando sostuvieron un romance a finales de los 80.

“Él no se portó como un caballero mientras estuvo con mi mamá. Ella siempre lo apoyó económicamente en todo, así como en lo moral. Me gustaría que viniera a pedirle perdón por todo el daño que le hizo”, subrayó.

La actriz pidió a su hijo que al morir no se le hiciera un velorio, solo quería sus restos fueran cremados y esparcidos sobre la tierra de un jardín. No obstante, autoridades de la Asociación Nacional de Actores se ofrecieron a llevar a cabo el funeral en una conocida agencia ubicada en la calle de Sullivan, en esta ciudad.

“Me gustaría hacer una misa para que ella descanse y se vaya tranquila a donde tenga que estar de ahora en adelante. Buscaré un lugar mágico y de paz, donde haya mucho jardín para que todos los amigos que la querían mucho, me ayuden a esparcir sus cenizas”, indicó.

Abril Campillo nació el 14 de diciembre de 1958. De acuerdo con su hijo, se aumentaba la edad, pues decía que tenía 60.

Nunca se casó. Le sobreviven su hijo Michel, quien fue adoptado por ella a los seis meses de edad.

“Me gustaría que el público y sus familiares la recuerden por su activismo social porque siempre vio la manera de ayudar a los demás. También porque cantaba muy bonito y era una gran actriz. Además, colaboró mucho con la ANDA (Asociación Nacional de Actores)”.