Marcos Antonio Regil confiesa que estuvo al borde del suicidio

Tras la muerte de su madre, Marco Antonio Regil confesó que cayó en una profunda depresión e incluso pensó en suicidarse.

La señora Irma Sánchez murió a principios de febrero y significó un duro golpe para el conductor. En entrevista para una revista especializada en espectáculos, Regil aceptó que el adiós de su madre lo hizo cuestionarse sobre su misión en la vida.

“Tenemos que estar muy conscientes de que la mente, cuando vienen las crisis, nos va a dar ideas bastante malditas, bastante dramáticas. No les voy a mentir, se cruzó por mi mente suicidarme en estos días.

“No actué, no la planeé, no pasé a nada más, pero sí se cruzó por mi mente (…) Empecé a preguntarme ¿qué hago?, ¿para qué sigo vivo?, mi motivo de vivir era mi mamá, ¿qué sentido tiene mi vida?”, aceptó.

El también locutor afirmó que para salir de su tristeza ahora tomará talleres de meditación y psicología espiritual avanzada “para aprender a vivir de otra manera”.



Previo a la despedida de doña Irma, Regil siempre compartió en redes sociales un mensaje de esperanza para su madre.