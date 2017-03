Llegaron Porres y Don Julio

Por: David Vázquez

Ayer por la mañana nos llegó información que El Porres y Don Julio ya se encuentran en las caballerizas de los Rabicanos, ejemplares de la Cuadra Alamito que llegaron para afinar los últimos detalles de lo que serán sus compromisos ante El Pcpii y La Melany, respectivamente.

Ese par de compromisos se jugarán el 19 de marzo, fecha que sin duda alguna quedará en la historia, señores, pues ese día también verán acción El Jessie y El Felino, amarre pactado a jugarse en 350 metros.

Tal parece que ese es el compromiso que generará la polémica, pues algunos carrereros la han denominado como la carrera “Los Ricos Vs. Los Pobres”, algo similar al conocido corrido de “El Alazán y El Rosillo”.

Según Chuy Millán ellos son Los Pobres, mientras que la cuadra Mar-Brisa son Los Ricos, por lo que esperan ganar la carrera a pesar de que muy pocos creen en El Felino.

Incluso podemos decirles que el corrido “El Alazán y El Rosillo” se está “arreglando” para que cuente la historia de El Felino y El Jessie, por lo que en los próximos días se los daremos a conocer.

Regresando al tema de la llegada de los pencos de la Cuadra Alamito, tenemos que Don Julio y El Porres vienen en óptimas condiciones, luciendo físicos impresionantes, por lo que solamente esperan el día de la verdad para definir quién es quién.

De hecho se sabe que viene todo el equipo completo de la Cuadra Alamito, algo similar a como cuando vino El WhatsApp, donde el compa Julio López está al pendiente de sus pencos, mientras que los Hermanos Millán lo harán con el resto de la cuadra Rabicanos.

Hasta donde sabemos El Porres y Don Julio ocuparán las caballerizas que anteriormente tenían La Chita y El Paisita. Aclaramos que La Chita cedió su cama para que uno de los representantes de Sinaloa tenga todas las comodidades, pero el caso de El Paisita fue por razones conocidas.

Aprovechando la ocasión el menor de los Rabicanos mandó el siguiente reto: “La Mexicana le juega a La Enamoradita en donde pinte la raya”.

Tal parece que el “pique” entre Rabicanos y Mar-Brisa sigue creciendo, por lo que no dudamos que en los próximos días sus dueños se pongan de acuerdo en la distancia y el dinero, algo similar a lo ocurrido con El Felino y El Jessie.

El resto del programa para el 19 de marzo lo complementan las siguientes competencias:

El Texano Vs. El Cenicero en 252 metros.

El Príncipe (da pescuezo) Vs. El Nievero en 200 metros.

La Dona Vs. La Azucena en 252 metros.

La Pequeña Sofía Vs. La Enchilada en 200 metros.

La Monjita Vs. La Cuata en 200 metros.

Pero eso no es todo, ya que para ese día hay varios ejemplares que quieren jugar como es el caso de La Chapa, Don Simón, La Pikarita, La Pom Pón, La Diabla, La Birrionda y otros más.

De hecho, se sabe que La Pikarita, La Diabla y La Birrionda están buscando un llenado de puertas en 200 metros, donde La Pom Pón pide puerta para que se concrete la cuarteta, por lo tanto la última palabra la tienen las cuadras Ladrillera, Los Plebes y Tesopaco.

MÁS INFORMACIÓN

Moviendo la antena hacia el Hipódromo de Hermosillo, tenemos que ayer inició la Potrillada de 220 yardas, edición dedicada a Don José Moraga García, en la que debutaron 48 finos ejemplares hijos de reconocidos sementales como Mr. Jess Perry, Apollitical Jess, One Sweet Jess, One Dashing Eagle, Southern Irish, Dunit Runnin, Dogdaze Afternoon, Dejón, Foose, Feature Mr. Bojangles, Stel Corona, Tres Seis, Valiant Hero, Simply Silver Sage, Shake Em Money, Teller Cartel, Favorite Cartel, FDD Dinasty, Biringo, Ivory James, Zulu Dragon, Captain Courage, Rabbits Rainbow, Tr Dasher, Chicks Regard, First Down Dash y Upstage Attitude.

Los finalistas del Futurity son: El Jamaiquino (Favorite Cartel) San Ignacio con un tiempo de 11.8785 en las 220 yardas, seguido de Carlos V (One Sweet Jess) Rancho Doble C con tiempo de 11.9811, La Bufadora (Biringo) Rancho Doble C/Chiveros con tiempo 11.9676, Carlos Slim (Favorite Cartel) Rancho Doble C con tiempo de 11.9162, El Cachorro (Dog Daze Afternoon) cuadra Correhuela 2 deteniendo el cronómetro en 11.9144 y por último El Wasón (Foose) de la cuadra San Ignacio, quien pasó a la gran final por una falla en el sistema de cronometraje, instalándose automáticamente como el sexto finalista.

Hasta mañana.