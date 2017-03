Fichas correctas en el tablero; el juego de la economía en Sonora

Por: Demian Duarte

Conversé y ampliamente con Jorge Vidal Ahumada, el titular de la Secretaría de Economía, quien me demostró con hechos que lo que hemos titulado como el “Sonora Moment”, no es exceso de optimismo, más bien es exceso de realidad.

En los hechos, la entrevista que usted encuentra en DIARIO DEL YAQUI este día (en su primera parte), es un recuento de las estrategias y resultados alcanzados por el Gobierno de Claudia Pavlovich respecto a inversiones y a la gestión del desarrollo en la economía del Estado, que ya ha tenido momentos relevantes y que podrá empujar a nuestra Entidad a nuevos niveles.



Seguro usted, amable lector, estará familiarizado con los números; 7.5% de crecimiento se dice fácil, pero es complejo de alcanzar, aunque sea en un trimestre, y llegar al 3.5% en desempleo abierto es realmente un hito.



Una de las preguntas difíciles que le hice a Vidal Ahumada es respecto a la posibilidad de exceder las capacidades que pueda tener Sonora, en especial en cuanto a disponibilidad de mano de obra y de infraestructura, y la respuesta fue que la apuesta es, precisamente, a encontrar ese momento en el que todo embone; es decir, que los egresados de las instituciones y las personas que se incorporan a la población económicamente activa puedan coincidir con la demanda del sector productivo, y que incluso los egresados de las universidad y otras instituciones educativas, coincidan con la demanda de la industria y otros segmentos.

Sonora enfrenta, sin duda, varios retos; sin embargo, creo que es importante centrarse en ese momento en las grandes oportunidades, y debo decir que el equipo que encabeza Claudia Pavlovich y que encarna Jorge Vidal Ahumada en la gestión del desarrollo económico y la captación de inversiones, ha hecho un gran papel al respecto.



Se trata siempre de convertir las debilidades en favorables y, por ejemplo, la enorme diversificación que tiene la economía estatal con tantos sectores, se ha interpretado correctamente, lo mismo que la gigantesca geografía de Sonora, en donde más que una debilidad, se ha tomado como elemento competitivo, similar a la ubicación geográfica.



La cuestión entra, de aquí en adelante, cuando quizá la mano de obra disponible no sea suficiente para garantizarle a la industria el personal suficiente, razón por la que en el futuro inmediato quizá Sonora se convierta en destino para la inmigración de personas de otros estados en busca de trabajo, como ya ha ocurrido en el pasado en Nogales, San Luis Río Colorado y Hermosillo.



Es importante observar los detalles, de lo que ocurre con la gestión de la inversión y, por ejemplo, lo que me decía Jorge Vidal de la posible llegada de la inversión de Constellation Brands de mil 600 millones de dólares que podría relocalizarse a Ciudad Obregón es un tema nodal.



Imagine usted que Sonora ser convierta en el destino número uno para las inversiones, que por una razón a la otra no hayan podido aterrizar en otros lugares del país, eso será un tema importante, porque nuestro Estado estará patentándose como un imán para las inversiones a partir de la confianza que genera por su seriedad como destino para las inversiones, porque al final del día en eso se sustenta la confianza del sector privado, en la seriedad que se pueda tener a la hora de mantener los compromisos hechos.



Mire, el tema da para mucho, y mañana le prometo otra entrada al tema, pero lo que le quiero transmitir en esta entrega es que el Gobierno de Claudia Pavlovich ha conseguido en estos 17 meses darle la vuelta al gran tema que toda admonistración quisiera tener de su parte, que es un entorno económico favorable; una vez resuelto ese asunto, todos los demás tienden a resolverse por atracción.

Jorge Vidal Ahumada ha demostrado que tiene control de las fichas en su tablero.



***

Por cierto, en el marco del 88 aniversario del PRI se dio una reunión altamente anticipada y que por meses no se había generado, al menos no en público. Me refiero al encuentro de Claudia Pavlovich y Ernesto Gándara Camou, anteriores competidores por la nominación del PRI al Gobierno de Sonora y hoy compañeros de partido.



La foto que el senador Gándara subió al Twitter es elocuente. Se trata de una imagen de unidad que necesita su partido de cara al proceso electoral que ya se asoma. Pero, más que nada, se trata de un gesto de madurez política y solidaridad, que necesita Sonora.



Como dice la gobernadora, siempre unidos los sonorenses podemos más…