Fichas correctas en el tablero; el juego de la economía en Sonora

Por: Roberto Aguilar

Para que el ganadero tenga sus marcas de herrar con legalidad, debe acudir a la Asociación Ganadera Local Rafael Russo Vogel, para realizar el trámite de registro y revalidación, indicó Armando Murrieta Moroyoqui.

El presidente de la Asociación Ganadera indicó explicó que tener el registro de la marca de herrar y de la señal de sangre, ampara a los ganaderos ante cualquier situación como robo o extravío.

Murrieta Moroyoqui refirió que este trámite es nuevo, ya que entró en vigor en el 2010 y se realiza cada cinco años, el cual tiene un costo de 100 pesos, ya sea socio o particular.

Señaló que alrededor de 200 trámites ya se han hecho hasta la fecha, pero que aún hay muchos particulares que no lo han hecho, es por ello que deben acudir a realizarlo.

Mencionó que muchos ganaderos apresuran este trámite a inicio de año, ya que lo requieren para obtener apoyos del Gobierno Federal.

“Es importante este trámite, con éste registro el ganadero ya puede vender sin problemas, conseguir apoyos económicos, mover el ganado sin problema y sobre todo comprobar que el animal es propiedad de uno”, aseveró.

El presidente de la Asociación, replicó que el ganadero que no cuente con este registro se le sancionará con una multa de 500 pesos, es por ello que las puertas de la asociación están abiertas para que realicen este movimiento lo antes posible.