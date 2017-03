Brizuela baja 40 días de chivas

El jugador de Chivas, Isaac Brizuela, será baja con el cuadro tapatío por 40 días, al sufrir un esguince de tercer grado, así lo indicó el estratega de Guadalajara, Matías Almeyda.

El Conejito tuvo que salir de cambio durante el partido en el que el Rebaño venció 2-0 al Toluca, tras una fuerte entrada de Rubens Sambueza.

El Pelado mencionó en conferencia de prensa posterior al cotejo, que su jugador estaría fuera más de un mes.

“Lamento que voy a tener fuera al ‘Cone’ por 40 días, porque tiene un esguince de tercer grado, es mucho tiempo, hoy tuve fuera a Chofis por una patada en el partido pasado, ojalá que no nos pase más” dijo.

Aunque el estratega de Chivas indicó que no cree que las jugadas hayan sido a propósito, señaló que como futbolista no es bueno que te pase eso.

“Me preocupan los jugadores lesionados, porque he sido jugador y no es lindo quedar fuera por lesiones, como la de Jair que le rompe la nariz a Fabbro, la de Chucky ayer, pero no creo que ninguna sea con malas intenciones y puede pasar”. indicó el Pelado