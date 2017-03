Astros y Bravos toman ventaja en semifinales

Por: Armando Valenzuela

Los Astros de San Ignacio y los Bravos del Robles Castillo se pusieron al frente de las semifinales de la Liga Interejidal de Beisbol Amateur del Valle del Yaqui, al ganar el primero de la serie al Mina y al Cuauhtémoc respectivamente.

Los líderes del rol regular, el equipo de los Astros, aprovechando su condición de local ganó el juego matutino y el vespertino se encuentra a tres outs de alzarse con el triunfo.

En el primero de la serie, el conjunto de San Ignacio se apoyó en la serpentina de su estelar Carlos Gil, que superó en el duelo de pitcheo a Guadalupe González, para alzarse con el triunfo 6-1.

Gil permitió sólo tres imparables, dos en la cuarta y uno en la novena, donde le anotaron la única carrera, la cual fue inmerecida, completando su labor con once chocolates recetados.

González también cubrió todo el trayecto, espaciando cinco imparables, le anotaron seis carreras, sólo dos de ellas limpias, cuatro bases por bolas, tres ponches y cuatro ponches.

Astros anotó cuatro carreras en la tercera entrada, dos de ellas con doblete de Michael Robles, agregaron una en la cuarta y una en la quinta.

El segundo juego no pudo finalizarse, suspendiéndose en la octava entrada, con la pizarra indicando 5 carreras a 3 a favor de los Astros, que se encuentran a tres outs de conseguir su segunda victoria de la serie.

Al momento de la suspensión, se encontraban lanzando por Astros Martín Picos en relevo a Javier Castro, mientras que por el Mina el pitcher es Francisco Gómez, que entró en lugar de Leobardo Tabardillo.

TAMBIÉN BRAVOS

TOMA VENTAJA

También el equipo de los Bravos del Robles Castillo tomó ventaja al ganar el primero de la serie al Cuauhtémoc, sólo que ellos lo hicieron jugando como visitante, al disputarse los dos primeros en el Campo 5.

El primer juego se extendió hasta la entrada número once, donde los Bravos anotaron dos carreras y aguantaron la reacción del Cuauhtémoc, que descontó una en el cierre, dejando cifras definitivas de 3-2.

La victoria fue para la cuenta de Yave Estrada, sufriendo el revés José Gastelum, actuando ambos serpentineros en plan de relevistas.

Por los visitantes inició Mauricio Tequida, que fue auxiliado por el ganador Yave Estrada, mientras que por los anfitriones, abrió Raúl de los Reyes, que fue relevado por el zurdito Joel Sosa y esté por el derrotado José Gastelum.

Los Bravos anotaron su primera carrera en la quinta entrada, y las otras dos en la onceava, mientras que los del Campo 5, hicieron una en la séptima y una en la once.

El segundo juego lo va ganando el Campo 5, 7 carreras a 3 en ocho entradas, contando con serpentina de Jesús Valenzuela, mientras que por Bravos al momento de la suspensión lanzaba Jesús Gutiérrez en labor de relevo.

Adrián Valenzuela dio la voz de ataque, al conectar cuadrangular solitario en la quinta entrada, para la primera carrera del campo 5, que anotó tres en la sexta y tres en la séptima.