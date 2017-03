Taxis colectivos son necesarios

Usuarios reclaman el servicio

Luz del Carmen Paredes

Los usuarios de transporte urbano en Cajeme, reclaman el servicio de taxis colectivos, ante el pésimo servicio de camiones que ofrecen en la ciudad .

“Preferimos pagar 10.00, que estar esperando hasta una hora a que lleguen los camiones”, señaló Rosario Martínez, quien trabaja en el Parque Industrial de Ciudad Obregón (PICO).

Además, dijo, las unidades están en pésimas condiciones y los operadores son muy groseros con el pasaje, más cuando se trata de estudiantes y adultos mayores.

Ana María Zayas, dijo que la problemática se agudiza los fines de semana que sacan los camiones de las rutas, “tenemos que estar esperando y nunca pasan”.

Urge que se autoricen los taxis colectivos “porque no es posible que estén multando a los que prestan este servicio, cuando el Gobierno del Estado que concesiona el servicio, no lo regula y tiene años anunciando una modernización que los usuarios no ven.

Por su parte, Enriqueta Rodríguez Medina, presidenta de la Unión de Auténticos Choferes de Cajeme, señaló que ellos tienen capacidad para ofrecer el servicio de taxis colectivos, y ya se están haciendo las gestiones ante el Congreso del Estado para que se autoricen seis rutas colectivas para operar 70 taxis.