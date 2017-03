Situaciones límite

José María Ruiz C.

En la calurosa tarde de aquel verano, el muchacho decidió darse un baño en el río del pueblo. Se desnudó y se lanzó al agua con la energía que le daban sus veinte años de edad.

Nadaba con vigor y en cada brazada que daba quería olvidar lo ocurrido la noche anterior. Era algo que lo traía con el alma hecha pedazos y no encontraba sosiego por más que lo intentaba.

Había invitado a Lolita a pasear por el pueblo y tuvieron un desenlace que él jamás hubiese querido. No sabía por qué había actuado así, con esa beligerancia que nunca había experimentado.

La conocía desde que eran niños. Mientras nadaba tratando de fatigarse, recordó aquellos años. Fueron días de juegos y travesuras infantiles. Como cuando jugaban a subirse a los árboles y competían para ver quién llegaba más alto. Aprendieron juntos a nadar en el mismo río donde él ahora se encontraba. Siempre había visto a Lolita como su compañera de juegos, como su gran amiga. Él pensaba que el tiempo no transcurriría y que siempre jugarían como niños en aquel ambiente lleno del canto de las aves y de aromas propios del campo.

A su vez Lolita veía a su compañero, un poco mayor que ella, como su amigo protector. Cuando paseaban juntos siendo niños, ella se sentía segura a su lado, ya que él siempre procuraba protegerla, como cuando en una ocasión en la que se encontraron con una serpiente al pie de un árbol, y el pequeño muchachito se hizo cargo de la situación alejando al reptil con una larga rama que le sirvió como arma. Él alejó a la niña con una mano y con la otra espantó a la venenosa serpiente.

Desde ese día, Lolita vio a su amigo como un ser inseparable de ella y deseó que el tiempo no transcurriera para que siempre estuvieran así, como dos angelitos cuidándose mutuamente.

Pero el tiempo, ese tirano que no descansa, siguió su curso. Al llegar a la adolescencia él se fue a la capital a estudiar. Allí descubrió que había mucho por conocer y experimentar. Tanto en el ámbito educativo como en el social.

Transcurrieron cinco años y un sinfín de experiencias propiciaron el temido cambio en el ahora joven estudiante. Por años olvidó a Lolita y se entregó a la vida de la gran ciudad.

Después de ese tiempo regresó al pueblo con una mirada diferente en sus ojos. Cuando la vio, el pulso del joven se aceleró por los cambios que había provocado el tiempo en aquella niña que había sido Lolita.

Y mientras esa mañana nadaba con furia en el río, a su mente llegaban oleadas de imágenes de la tarde anterior.

Charlando y caminando la llevó a un abandonado almacén de granos en las afueras del pueblo. Con una mirada inundada por la falsedad, le dijo que la amaba, que nunca la había olvidado y que había regresado por ella. Lolita no sabía cómo reaccionar ante esa sorpresiva confesión. Él la tomó de los hombros y la sentó sobre una vieja mesa de trabajo. La empezó a besar y ella se resistió débilmente. Cuando el joven comenzó a quitarle la ropa, ella aumentó su resistencia y lo hizo a un lado de un empujón.

Eso bastó para que al joven se le encendieran los ojos como dos llamas infernales que lo impulsaron a sujetar a Lolita con una fuerza y violencia inusitada. Le arrancó la falda de un tirón y con su fornido cuerpo la inmovilizó en el suelo. No quiso hablarle, sólo escuchaba los gritos y gemidos de la joven. Ella se defendió con desesperación pero todo fue inútil. Le sujetó ambas manos, le separó las piernas y la penetró sin misericordia. En ese momento no había culpa ni temor, sólo placer; con cada embestida el joven escuchaba más lejanos los gritos y el llanto de la mujer. Sólo quería que ese momento, lleno de placer para él, no terminara nunca.

Pero terminó.

A ella le esperaba una herida imposible de cicatrizar durante toda su vida. A él una noche de insomnio, una inseparable culpa y un baño en el río al día siguiente.

___________

En el México actual, Lolita no denuncia este delito; el criminal no pisa la cárcel y las autoridades fingen demencia.

En el México actual, esta violación pasa inadvertida; el grado de impunidad es altísimo y las heridas se multiplican sin cicatrizar.

En el México actual, la violencia se hace presente y el gobierno sólo atestigua los acontecimientos.

Pero nosotros deseamos un México en donde la víctima sí denuncie el delito y el victimario es detenido y procesado.

Queremos un México en el que el gobierno verdaderamente proteja a sus ciudadanos del crimen organizado.

Queremos un México en el que no haya impunidad y que los criminales la piensen más de una vez para cometer sus fechorías.

Deseamos y exigimos, a través de la literatura, un País en donde la Paz sea la noticia de todos los días.