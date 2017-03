Safari liebrero

Gaspar Juárez López

Reunión de amigos abajo del toldo de lonas que daba entrada al Hotel Jardín por la calle Galeana: Demetrión Parra, Rubén Chapo Cota, Adrián Chacho Barreras, Manuel Bigotes Servín, y otros que no recuerdo, cuando en eso, se estaciona un poderoso “Forito” 1930 negro, impecable, cuatro puertas; al volante el nogalense Edmundo Arias, Gasolín.

Este personaje, ahora radicado en Guadalajara, dedicado al ramo de joyería, llegaba después de una odisea por la carretera de “balastre” desde Nogales. Saludos de rigor, preguntas, vaciladas.

Ya había pasado todo el “argüende” de recepción, cuando llega el ingeniero Leopoldo Villegas, éste más observador revisa el automóvil de “pe a pa”, lo echa a andar; lo acelera, lo apaga:

-¿Sabes para qué me gusta tu carro Gasolín?

-¿Para qué?

-Para ir de cacería, unos listos en los estribos y dos delante en los guardafangos.

La idea prosperó; otro día se fue el “safari” equipado con lo que pudieron, rifles de un tiro, tiradores con “cortadillos de plomo” el que menos y todos con cachuchas de orejas de perro.

Toda la “trompe” se encaminó por la antigua brecha de Tóbari, que más o menos salía por donde está la gasolinera Jet”de Jimmy Vargas.

Ya adentrados en el monte, hicieron la primer parada para hacer “pipí”, el foco de mano de uno de los “cazadores” advirtió algo en el suelo.

-Shi… aquí hay huellas de animal de uña.

Levantaron el foco en todas direcciones y se encontraron con algo brilloso, al parecer ojo. Sonaron los “veintidosazos”, una bala tocó algo metalico, era el carro donde iban.

Después la “chiveada” del Gasolín y al revisar bien el automóvil, encontramos un levísimo rozón en el cofre; prosiguieron el camino, llegaron al cerrito que está cerca del Aeropuerto y por ahí mataron dos liebres y las colgaron de una barra delantera.

Luego tomaron rumbo a la cordillera Zaperoa que el camino pronto se bifurcaría para después tomar el de la izquierda y allí se iban a hartar de tanto venado.

Por coincidencia, efectivamente se bifurcó y aquel orgullosamente dijo:

-Ya ven, ya ven, si yo conozco por aquí como la palma de mi mano. Toda la comitiva con una demostración de sapiencia; tomó sus lugares y tranquilamente prosiguieron en camino. Al rato empezaron a ver una lucecitas no muy lejos.

-Esas luces que ven ahí, son de un ranchito; nomás lo pasamos y ya estamos.

A medida que caminaban se hacían más grande las luces hasta que llegaron al “ranchito”.

Era la Zona de Tolerancia de Plano Oriente, las hetairas sin chamba que se encontraban en las banquetas del Mocambo, Nenas Club, La guitarra, etc. Se botanearon:

-Qué forros de cazadores.

-Pasen las paletas de venado.

Y en fin…